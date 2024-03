De populaire Angela Cullen, voormalig fysiotherapeute en rechterhand van Lewis Hamilton, werd afgelopen weekend eindelijk weer eens gesignaleerd op een circuit. Ze is een samenwerking aangegaan met IndyCar-coureur en landgenoot Marcus Armstrong en reageert daar nu op op haar Instagram.

Hamilton en Cullen leken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Verlangen naar verandering

Op de vrijdag van de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2023, de tweede race van het seizoen, kwam het nieuws over het vertrek van Cullen dan ook als donderslag bij heldere hemel. Na zeven jaar kwam er een eind aan de duidelijk vruchtbare samenwerking. Sindsdien is het vrij stil rond de Nieuw-Zeelandse, al horen we via haar Instagram nog regelmatig van haar. Zo liet ze in een nieuwjaars-post op haar Instagram termen als 'verlangen naar verandering', 'nieuwe kansen' en 'groot dromen' vallen, waarmee de speculaties over een terugkeer in de racerij groeiden.

Cullen reageert

Afgelopen weekend werd ze gesignaleerd in de IndyCar in de box van landgenoot Armstrong en nu laat ze zelf iets weten op Instagram: "Geweldig om mede-Kiwi @marcusarmstrong en het Ganassi-team te ondersteunen bij de Thermal Race. Ook ga ik hard juichen voor de mannen in Australië", doelt ze op Mercedes. Vervolgens spreekt ze nog haar steun uit voor Armstrong en het team en vertelt ze over haar liefde voor het sport. Het lijkt dus duidelijk te zijn: Cullen is terug in de motorsport.

