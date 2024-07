Christian Horner sluit niet uit dat Yuki Tsunoda in de toekomst ooit nog naar Red Bull Racing wordt gepromoveerd. De Visa Cash App-coureur is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van het zusterteam, en lijkt op een dood spoor te zitten.

Yuki Tsunoda debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij het zusterteam van Red Bull Racing. De 24-jarige Japanner liet direct een indrukwekkende snelheid zien, maar zijn korte lontje en soms agressieve acties op de baan, maakte hem lange tijd nog niet klaar voor een zitje bij de grootmacht. Inmiddels is Tsunoda bezig aan zijn vierde seizoen bij het opleidingsteam en draait hij een uitstekend jaar. De Japanner heeft al twintig punten achter zijn naam staan en weet teammaat Daniel Ricciardo vaker wel dan niet vrij eenvoudig achter zich te houden.

Kanshebbers Red Bull Racing

Toch wordt hij door Red Bull nooit als een van de échte kanshebbers voor het zitje naast Max Verstappen genoemd. In tegenstelling tot vele anderen junioren van het team verreed Tsunoda nog nooit een test in een Red Bull, en met de tweejarige contractverlening van Pérez werd nog maar eens aangegeven dat de jonge coureur voorlopig nergens op hoeft te rekenen. Ook is daar nog Liam Lawson, die goede papieren heeft. Nu Pérez opnieuw in een vormcrisis verkeerd en bijzonder matig presteert, komt de naam van Tsunoda toch weer bovendrijven.

Yuki Tsunoda

In Groot-Brittannië krijgt Christian Horner de vraag of Tsunoda kans maakt op een promotie: "We houden overal rekening mee. We hebben voor meerdere jaren een optie op hem, omdat we denken dat hij een groot talent is", aldus de Red Bull Racing-teambaas tegenover de aanwezige media. "Hij is een Red Bull-coureur en heeft een contract met Red Bull. Je weet maar nooit, misschien krijgt hij nog wel een test. Yuki doet het heel goed. Op Silverstone scoorde hij weer een punt, eigenlijk is het iedere week raak."

