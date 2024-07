Max Verstappen heeft op een dag waar de auto niet meewerkte de tweede plaats uit het vuur weten te slepen in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Nederlander en zijn team maakte op het juiste moment de juiste beslissingen in de race, en dat hielp de Red Bull Racing-coureur naar het podium.

Max Verstappen ving de race op Silverstone aan vanaf de vierde stek, maar wist direct na de start Lando Norris te verschalken voor P3. De drievoudig wereldkampioen had echter grote moeite om snelheid in zijn door onderstuur getergde RB20 te vinden, waarna hij op de baan niet alleen weer voorbij werd gereden door Norris, maar ook door Oscar Piastri. Toen ook Carlos Sainz aansluiting vond leek het een lange middag te gaan worden voor de 26-jarige Limburger, maar plotseling ging het weer een factor spelen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mol ziet Verstappen uitgefloten worden in Groot-Brittannië: "Geluid werd dichtgedraaid"

Wisselende omstandigheden

Tot twee keer toe kwam er een bui over Silverstone waaien, waarna telkens weer de zon tevoorschijn kwam. Voor de teams en de rijders was het hierdoor van cruciaal belang om op het juiste moment naar binnen te komen voor de intermediates, en om op het juiste moment terug te wisselen naar slicks. Waar McLaren hier bijvoorbeeld bij zowel Norris als Piastri de plank missloeg, deden Verstappen en Red Bull Racing alles goed. In de slotfase gaf de Nederlander op een gegeven moment zelf aan dat hij naar binnen wilde om de inters in te ruilen voor een setje van de harde band, en dat bleek uiteindelijk de doorslaggevende zet in de jacht op P2.

Verstappen en Red Bull Racing nemen de juiste beslissingen

Gevraagd naar het nemen van die beslissingen, vertelt Verstappen: "Het is een constante discussie die ik voer met GP [Gianpiero Lambiase, race-engineer Verstappen], hij geeft mij zo goed mogelijk alle informatie die hij heeft. En als je als coureur het gevoel hebt dat je op een gegeven moment niet meer door kan rijden op de slicks, of als je het gevoel hebt dat het tijd is voor de inters, dan schreeuw je over de boordradio dat je naar binnen komt. Dat is wat we hebben gedaan."

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "Hetzelfde geldt voor wanneer je van de inters naar de slicks gaat. Het team kan je soms een beetje helpen, bijvoorbeeld als er al iemand anders op de slicks rijdt, maar onderaan de streep kwam de zon tevoorschijn, was de baan snel aan het opdrogen en nam ik een risico. Ik wist niet honderd procent zeker of het de juiste ronde zou zijn, maar we gingen ervoor en het bleek wel de juiste ronde te zijn."

Gerelateerd