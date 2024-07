Olav Mol vertelt dat Max Verstappen werd uitgefloten tijdens het podiuminterview na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar dat het geluid werd dichtgedraaid. Dat de Nederlander Lewis Hamilton niet eerst even verbaal feliciteerde, droeg daar volgens de verslaggever aan bij.

Max Verstappen kende een zware middag op Silverstone. De Red Bull Racing-coureur had moeite om snelheid te vinden in zijn RB20, maar door een reeks goede beslissingen en strakke inhaalacties, wist hij uiteindelijk de tweede plaats uit het vuur te slepen. Thuisheld Lewis Hamilton won de race, zijn eerste overwinning sinds Brazilië, 2021. En alhoewel de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton de afgelopen jaren behoorlijk is afgenomen, zit het titelgevecht uit 2021 bij veel Britse fans nog altijd diep.

Artikel gaat verder onder video

Niet oud en wijs genoeg

Waar het op de televisie niet te horen was, werd Verstappen volgens Olav Mol namelijk uitgefloten tijdens zijn podiuminterview: "Ik heb gehoord dat het geluid anders was dan toen die twee Engelsen er stonden, dus er werd wel wat dichtgedraaid", vertelt hij in het Race Café van Ziggo Sport. "Dat is ook de reden dat... En daar is hij nog net niet oud en wijs genoeg voor, en dat hoeft ook niet... Als je Lewis feliciteert dan weet je dat je dat publiek wel even achter je krijgt, maar dat doet hij dan niet. Als zij beginnen met boegeroep, denkt hij: 'Flikker maar op met je felicitatie aan Lewis.' Ja, dat snap ik dan ook wel."

Verbale felicitatie

Verstappen kwam na het vallen van de vlag even naast Hamilton rijden om hem met een handgebaar te feliciteren, maar Mol doelt op een felicitatie tijdens het interview zelf: "Ja, ik bedoel verbaal", vervolgt de verslaggever. "Lando feliciteert Lewis in dat interview. Als Max had gezegd: 'Ten eerste, felicitaties aan Lewis', die hebben geen verleden hè, die twee", klinkt het sarcastisch. "Ze vinden elkaar heel... Ze respecteren elkaar, maar ze vinden elkaar niet heel aardig. En dat hoeft ook helemaal niet."

Gerelateerd