Nico Hülkenberg heeft opnieuw een boel punten binnengesleept voor Haas. Hij werd zesde in de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. De Duitser was zoals altijd goed in de regen, maar comfortabel was het niet, zo legde hij na de wedstrijd uit.

Hülkenberg had zich uitstekend als zesde gekwalificeerd op het historische circuit van Silverstone. Na de zaterdag was hij bang dat hij zou terugvallen met zoveel sterke concurrenten achter hem - denk aan de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc evenals de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll. Hülkenberg verloor drie posities bij de start, maar door op de juiste bandenstrategie te zitten en een geweldige racepace vol te houden, wist hij zich weer terug te werken naar P6. Hij is Yuki Tsunoda voorbijgegaan voor de elfde plek in de tussenstand en het gat tussen VCARB en Haas bij de constructeurs is nog maar vier punten. Hülkenberg heeft in de afgelopen twee Grands Prix meer punten gescoord dan Sergio Pérez in de afgelopen zes. De coureur die volgend jaar de overstap maakt naar Kick Sauber, werd vorige week in Oostenrijker ook al zesde.

Uit de problemen gebleven

"Ik ben blij, het was een solide race en een goede prestatie van iedereen van het team," begon Hülkenberg bij Viaplay. "Natuurlijk was het niet een doorsnee race met het weer. Het waren soms uitdagende en lastige omstandigheden. Maar het was een thriller. We bleven uit de problemen en maakten geen fouten. Alhoewel, de start was niet geweldig, maar het lukte me om dat later in de race weer goed te maken en die jongens terug te pakken."

Door de regen met 300 kilometer per uur

De man uit Emmerik vond het spannend toen de regen boven het circuit arriveerde. "Als kind [in het karten], in de juniorkampioenschappen, maar ook in de Formule 1... Dat is een proces waar we allemaal doorheen gaan," legde hij uit over waar zijn rijkunsten in natte omstandigheden vandaan komen. "Maar wanneer je met 300 kilometer per uur instuurt voor Copse, terwijl de regen op je vizier slaat en je weet niet waar de grip is, dan is dat niet heel comfortabel," beschreef Hülkenberg lachend. Iedereen wist hun auto's op het rechte spoor te houden en de safety car hoefde niet in actie te komen. "Het was een uitdaging voor iedereen, maar er werd goed geracet."

