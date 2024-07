Lando Norris kwalificeerde zich als derde voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië en zal de race ook als derde aanvangen. De McLaren-coureur kreeg een tijdstraf in de slotfase op de Red Bull Ring, maar hoeft deze morgen, ondanks de uitvalbeurt, niet te incasseren als gridpenalty.

Max Verstappen begon de Oostenrijkse Grand Prix van vorige week vanaf de pole position en sloeg direct een gat. Na de eerste pitstop van de mediums naar de harde band bleef hij zo'n zeven seconden voor de McLaren van Norris. Tijdens de tweede pitstop, waarbij ze teruggingen naar de mediums, verloor Verstappen meer dan drie seconden en hij begon de druk van Norris te voelen. De Brit zette de aanval in, maar na een gevecht van bijna tien ronden ging het uiteindelijk fout bij de langzaamste bocht op het circuit. De twee vrienden raakten elkaar en liepen allebei een lekke band op. George Russell won voor Oscar Piastri en Carlos Sainz, terwijl Verstappen na een extra pitstop terugviel naar P5.

Track limits

De wedstrijd winnen zou voor Norris hoe dan ook een lastige klus zijn geweest. Tijdens het gevecht met Verstappen kreeg hij namelijk een tijdstraf van 5 seconden. Hij had artikel 33.3 van het sportief reglement overtreden. In andere woorden, de McLaren was voor de vierde keer over de track limits gegaan terwijl Norris al een zwart-witte vlag had gekregen als waarschuwing na de derde keer. Zo'n tijdstraf kan een coureur op twee manieren incasseren: tijdens een pitstop, waarbij de monteurs de auto voor de eerste 5 seconden niet aanraken voordat de bandenwissel plaatsvindt, of het wordt bij je totale racetijd opgeteld. Dat kan natuurlijk echter niet als je bent uitgevallen.

Artikel 62.2

Wanneer je een tijdstraf hebt en je valt uit, dan wordt deze voor de volgende race omgezet naar een gridstraf. Dit is bijvoorbeeld waarom Red Bull de auto van Sergio Pérez repareerde tijdens de Japanse Grand Prix vorig jaar, puur zodat hij de tijdstraf kon incasseren in een race die voor hem toch al verloren was.

In het geval van Norris had de lekke band de McLaren zodoende beschadigd dat hij de finishvlag niet zou bereiken in Oostenrijk. Er is vervolgens verwarring ontstaan over waarom zijn tijdstraf niet is omgezet in een gridstraf. Dat komt omdat Norris genoeg ronden heeft gedaan om alsnog geklasseerd te worden. Het is al jarenlang de regel (artikel 62.2 van het sportief reglement) dat deelnemers die 90% van de raceafstand van de winnaar hebben gedaan, geklasseerd worden, of ze nou over de finishlijn gaan of niet.

Omdat Norris 64 van de 71 ronden voltooide, betekent het dat hij 90.141% van de ronden heeft gedaan. Zijn tijdstraf kon dus 'gewoon' bij zijn totale racetijd worden opgeteld. Echter, aangezien hij eenzaam laatste werd op zo'n grote achterstand, heeft die tijdstraf geen effect gehad op zijn resultaat op de Red Bull Ring, maar het voordeel voor hem is dus wel dat het ook geen gridstraf is geworden voor Silverstone.

