McLaren-CEO Zak Brown heeft zich de afgelopen weken kritisch uitgelaten over Red Bull Racing en gaat daar in Silverstone mee door. De Amerikaanse CEO van het Britse team wijst naar de kwakkelende Sergio Pérez, wat zijn team naar het constructeurskampioenschap leidt en stelt dat McLaren niet 'smerig' racet.

Brown heeft al een tijdje de pijlen gericht op Red Bull Racing. Niet alleen sinds het team kan meevechten om de overwinningen. Begin dit jaar plaatste de CEO een kanttekening bij de samenwerking tussen Red Bull Racing en zusterteam Visa Cash App RB-team. Sinds afgelopen weekend is het duel tussen de twee kopmannen daarbij gekomen en in gesprek met Crash.net moet de instelling van Red Bull Racing het ontgelden evenals de aanpak met Pérez.

Pérez helpt McLaren aan constructeurstitel

Hoewel Red Bull Racing er alles aan doet om Pérez aan de praat te krijgen, zou Brown toch wel bezorgd zijn als hij de verantwoordelijkheid bij Red Bull zou hebben. "Ik zou, en ik weet zeker dat zij dat ook doen, erg bezorgd zijn over het gebrek aan prestaties, maar ik mag Sergio, dus daar wil ik verder geen commentaar op geven", zo zegt Brown toch stiekem best veel. Zijn team profiteert optimaal van de missers van 'Checo' want Lando Norris en Oscar Piastri zijn vaak allebei terug te vinden in de top vijf. Op de vraag of het constructeurskampioenschap een realistisch doel is, reageert Brown: "Ik denk dat het uiteindelijk van Pérez afhangt. Want je moet ervan uitgaan dat Max bij elke race eerste, tweede of derde wordt, de rest van het jaar waarschijnlijk meer eerste dan derde. Sergio presteert ondermaats en dat is wat het venster voor ons opent. Ik denk dat als we dezelfde puntenwinst boeken als de afgelopen zes races, de rest van het jaar, we de klus kunnen klaren. Dus we zijn ons er volledig van bewust."

'Wij racen niet smerig'

Wat betreft de tactiek om die titel binnen te halen is Brown helder. Hij wil niet dat zijn team 'smerig' gaat racen en wijst daarvoor wederom naar Red Bull Racing: "We zijn bereid om het tegen elkaar op te nemen. Smerig is niet hoe McLaren racet. Ik denk dat je het tegen elkaar op kunt nemen, maar je hoeft het niet vervelend te doen. Ze lijken soms een mentaliteit te hebben van winnen ten koste van alles. Dat is niet hoe wij racen. Maar wij denken dat je het tegen hen op kunt nemen op onze eigen manier."

