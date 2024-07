Lance Stroll en Fernando Alonso zijn nog niet zeker van hun achtste en tiende plaats. De FIA heeft namelijk tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië overtredingen gezien en wil uitleg van het team en de coureurs.

Zo krijgt Aston Martin het dus nog druk richting het einde van de zaterdag. Het gaat in allebei de gevallen om een overtreding in de pitstraat tijdens de kwalificatie. De omschrijving bij Alonso is 'working in the pitlane', wat volgens de regels van de FIA dus niet mag. Stroll zou naar buiten zijn gegaan terwijl de lampen bij de pitstraat op rood stonden. Hun achtste en tiende plaats, het beste resultaat van Aston Martin tijdens de afgelopen paar moeizame raceweekenden, is dus nog geen zekerheidje.

Artikel gaat verder onder video

FIA druk op zaterdag

Eerder vandaag kreeg Daniel Ricciardo een reprimande voor het slingeren in de pitstraat tijdens de rode vlag in de derde vrije training, een rode vlag die door Pierre Gasly werd gecreëerd. Hij kwam dus weg met een waarschuwing, maar de vraag is of Stroll en Alonso dit ook gaat lukken. Een boete behoort ook tot de mogelijkheden.

Stroll en Alonso moeten naar de stewards vanwege een mogelijke overtreding tijdens de kwalificatie. Het gaat om een overtreding in de pitstraat. #BritishGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/NVSAfrq1mK — GPFans NL (@GPFansNL) July 6, 2024

Gerelateerd