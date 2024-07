Na het onderonsje tussen Lando Norris en Max Verstappen in Oostenrijk, kwamen er een heleboel klachten over de rijstijl van de Nederlander. Er werd zelfs door McLaren gewezen naar het 2021-seizoen en volgens Red Bull-teambaas Christian Horner wijst dit allemaal naar een onervaren Andrea Stella, die nog niet eerder in deze positie heeft gezeten.

De afgelopen paar races kwamen Verstappen en Norris elkaar veelvuldig tegen en het was wachten op een clash tussen de beide mannen. Dat kwam er uiteindelijk op de Red Bull Ring. Rondenlang probeer Norris een baan langs Verstappen te vinden, maar kreeg hij telkens nul op het rekest. In ronde 64 en mede dankzij een trage pitstop vanuit Red Bull, had Norris dan eindelijk zijn kans. Aan de buitenkant van bocht drie zat de McLaren-coureur en Verstappen opende de bocht die naar rechts liep. Het duo had weliswaar minimaal contact, maar het leverde twee lekke banden op. De rit van Norris naar de pitbox, die zorgde ervoor dat de MCL38 zo was toegetakeld dat de Brit zijn race vroegtijdig moest staken. Verstappen, die kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.

Commentaar

Stella was na afloop van de race op de Red Bull Ring ferm in zijn kritiek, daar moet ook bij gezegd worden dat de adrenaline waarschijnlijk in hoge mate aanwezig was. De Italiaan wees naar een Verstappen die in 2021 niet werd gecorrigeerd en daarom vandaag de dag nog steeds dit soort manoeuvres nog steeds uitvoert. Norris was in aanloop naar het Britse GP-weekend al iets voorzichtiger en stelde dat beide mannen iets anders hadden kunnen doen en twijfelde of de straf voor de Nederlander zelfs wel terecht was.

Emoties liepen wat hoog op

Horner heeft alle beschuldigingen van McLaren ook voorbijzien komen en stelt bij Sky Sports F1 dat Stella simpelweg nog niet eerder in deze positie heeft gezeten. "Ik heb niet alles gehoord van wat hij zei. De stewards hebben hun werk te doen. Ze geven straffen als ze vinden dat iemand iets fout heeft gedaan. Ze vonden dat Max duidelijk bewoog en gaven hem daarom een straf van 10 seconden. Uiteraard lopen de emoties na de race altijd hoog op", zo legt de teambaas nuchter uit. Dat Stella uit zijn slof schoot, daar heeft hij ook wel een oorzaak voor: "Ik kan me alleen maar voorstellen dat Andrea nog nooit in zo'n positie heeft gezeten, dus misschien liepen de emoties hoog op."

