Max Verstappen sloot lange tijd geleden een weddenschap voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. De Nederlander herinnerde zijn Red Bull-engineer Gianpiero Lambiase aan de 'bet' en werd vervolgens lachend uitgemaakt voor dwaas.

Dit weekend racet de Formule 1 voor de 59e keer op het klassieke circuit van Silverstone, waarvan 58 keer als de Britse Grand Prix en in 2020 als de 70th Anniversary Grand Prix. De baan dat ooit een militair vliegveld was, is sinds 1948 een boel metamorfoses ondergaan. De laatste grote verandering aan het circuit was het gedeelte van Bridge dat sinds 2010 wordt overgeslagen. In plaats daarvan gaat de baan bij Abbey naar rechts en volgt dan Farm, Village en Aintree voordat het bij Brooklands weer op de oude baan terechtkomt.

Weddenschap resulteert bijna in spin

Abbey is de ontzettend snelle rechterkink geworden en is sinds 2011 ook de eerste bocht op Silverstone. Voor de Britse Grand Prix van 2018 mocht de DRS ook door deze bocht gebruikt worden. Romain Grosjean in de Haas en Marcus Ericsson in de Sauber crashten allebei door de open DRS en Lewis Hamilton noemde het 'zinloos' en 'gevaarlijk'. Voor 2019 werd deze DRS-zone weer weggehaald.

Verstappen herinnert Lambiase aan een weddenschap die ze toendertijd hadden gesloten. "Weet je nog dat we die weddenschap hadden, toen de DRS open mocht door de eerste bocht? Ik zei toen dat ik het vol gas zou doen in mijn allereerste rondje. Weet je dat toen ik het rechte stuk opkwam, dat ik toen eigenlijk wel bang was? Ik dacht: 'Ik kan die weddenschap nu niet verliezen, dus ik moet wel vol gas'." Verstappen gaf vervolgens toe: "Ik spinde bijna van de baan!" Lambiase kon er wel om lachen en reageerde: "Dwaas die je bent."

