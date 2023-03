Van Buren hoopt op zege Verstappen in Bahrein: "Pole, winst en afvinken"

Jan Bolscher

Vrijdag 3 maart 2023 14:19

Rudy van Buren kijkt vol goede moed uit naar de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Simulator Test and Development Driver namens Red Bull Racing hoopt op een pole position en overwinning voor Max Verstappen in Bahrein.

Red Bull Racing gooide hoge ogen tijdens de testdagen eerder deze maand. De RB19 oogde stabiel, betrouwbaar en snel. In de media werd de formatie uit Milton Keynes al snel bestempeld als grote favoriet voor aankomend seizoen, maar de geschiedenis leert ons dat we eerst een aantal raceweekenden onderweg moeten zijn voordat we conclusies kunnen trekken. Van Buren weet dat als geen ander, maar desalniettemin is hij positief over de kansen van Red Bull Racing en met name Max Verstappen tijdens de openingsdans van het wereldkampioenschap Formule 1 aanstaande zondag in Bahrein.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull legt goede basis in Bahrein

Van Buren was zelf niet aanwezig op het circuit tijdens de testdagen: "Virtueel was ik in Bahrein, maar ik zat nog in Milton Keynes. We hebben donderdag en vrijdag nog in de sim gezeten", vertelt hij in gesprek met GPFans. "Die twee dagen stonden vooral in het teken van correlatie. Klopt de sim met de echte auto? Kloppen de waardes? Doen de setup-wijzigingen hetzelfde? Dat soort dingen." Dat Red Bull Racing sterk voor de dag kwam op het Bahrain International Circuit, zag volgens de Porsche-coureur iedereen: "En de tijdenlijsten liegen niet", legt hij uit. "De auto lijkt stabiel, goed en de coureurs lijken er ook blij mee. Als je de interviews of hun onboard-laps ziet, dan zie je dat het platform goed is. Hóe goed is natuurlijk altijd de vraag, maar als basis kon het zeker slechter."

Verstoppertje bij Ferrari?

Kijkend naar afgelopen seizoen zou Ferrari dit jaar de grote uitdager van Red Bull Racing moeten zijn, maar op basis van de performance in Bahrein zijn de meningen verdeeld. Met name in thuisland Italië vraagt men zich af of de iconische grootmacht zich wel kan meten met het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. "Ik denk dat ze over één ronde best sterk zijn, maar de race pace leek niet heel erg goed", analyseert Van Buren. "Daar zet ik wel direct vraagtekens bij: spelen ze verstoppertje? Vooral de eerste twee dagen hadden ze best wel wat bandendegradatie tijdens de race runs. Dat leek op de harde band wel wat beter. Ik denk dat ze echt wel sterk gaan zijn", klinkt het.

Rudy van Buren in gesprek met GPFans op het TT Circuit in Assen

Open kaart in Bahrein

Bij het team van Mercedes waren de problemen zichtbaar groter. Lewis Hamilton en George Russell hadden regelmatig moeite met de grip aan de achterkant van de W14. Teambaas Toto Wolff liet zelfs optekenen dat er op dit moment niet vooraan meegedaan kan worden. "De Red Bull-trein is al vertrokken", zo vertelde hij onder andere. Volgens Van Buren waren de Zilverpijlen dan ook echt aan het knokken met de auto: "De laatste middag leek oké, maar dat was op de allerzachtste band en ze waren qua rijstijl in ieder geval echt serieus hun best aan het doen voor een rondetijd. Hamilton had het stuur echt met twee handen vast. Zo van: ‘We gaan er wat van maken.’ Of er dan nog te veel brandstof in zit, dat is een andere discussie. Dat kunnen we niet inschatten", klinkt het. "Ik denk dat hij [Toto Wolff, red.] graag in de rol van underdog zit, maar we zien van het weekend wel waar ze staan. Ik denk dat ze er beter voor staan dan afgelopen jaar, maar hoe dichtbij ze zitten, dat gaat de tijd leren."

'Pole, winst en afvinken'

Als Van Buren wordt gevraagd naar zijn verwachtingen voor de Grand Prix van Bahrein, hoeft hij niet lang over zijn antwoord na te denken: "Pole, winst en afvinken", doelt hij op Verstappen. "Ik denk dat de kwalificatie close wordt, maar in de race kan het goed komen." Van Buren neemt dit jaar zelf deel aan het EK Autocross. Ook hangen er twee gastoptredens in de Porsche Carrera Cup Benelux in de lucht: "Maar dat moet nog een beetje mijn kant op vallen. Eentje is mijn kant aan het op vallen, de ander is variabel. En dat is het dan ook. Met Red Bull en alle coachingsactiviteiten erbij is het dan druk zat", besluit hij.

Het volledige interview met Rudy van Buren is aanstaande zondag vanaf 10:00 uur te zien tijdens de eerste liveshow van het seizoen van Goedemorgen GPFans.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.