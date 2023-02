Goedemorgen GPFans zondag live vanaf 10:00 uur met o.a. Ten Voorde en Van Buren

Redactie

Maandag 27 februari 2023 20:32 - Laatste update: 20:33

Goedemorgen GPFans keert aankomende zondag weer terug met een live-uitzending in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein. Vanaf 10:00 uur kun je genieten van de uitgebreide voorbeschouwing op de eerste race van het seizoen met o.a. Asian F3-kampioen Joey Alders en tweevoudig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde.

Na het grote succes van vorig seizoen, keert Goedemorgen GPFans dit jaar terug met een nieuwe reeks live-uitzendingen gedurende het Formule 1-kampioenschap. Aanstaande zondag 5 maart is de eerste aflevering vanaf 10:00 uur te zien op YouTube of bij ons op de website. Sebastiaan Kissing zal de presentatie van de show wederom voor zijn rekening nemen. Hij krijgt aan de talkshowtafel gezelschap van Asian F3-kampioen Joey Alders, tweevoudig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde en GPFans-redacteur Remy Ramjiawan. Verder komen o.a. ook oud-Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne en Red Bull-simulatorcoureur Rudy van Buren voorbij in de uitzending.

Goedemorgen GPFans opent met bomvol programma

De eerste aflevering van dit seizoen, zit wederom bomvol interessante onderwerpen. Uiteraard blikken we terug op de testweek in Bahrein, maar kijken we ook vooruit naar de eerste Grand Prix van dit jaar. Daarnaast zal Frans Verschuur zijn licht laten schijnen over de rechtszaak tegen Nyck de Vries en zullen we live schakelen met Blake Hinsey, oud-engineer van Max Verstappen. Maar dat is nog niet alles: jij als kijker kunt ook bepalen welke onderwerpen er aan tafel behandeld gaan worden. Heb je een interessante vraag, dan kun je deze insturen op de chat van de YouTube-livestream en wie weet geven de heren aan tafel het verlossende antwoord.

Live te volgen a.s. zondag vanaf 10:00 uur

De allereerste aflevering van Goedemorgen GPFans van dit seizoen, is aanstaande zondag 5 maart vanaf 10:00 uur live te volgen op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal. De uitzending zal ongeveer anderhalf uur duren en gedurende deze periode kun jij live je vragen insturen. De Grand Prix van Bahrein zal zondag om 16:00 uur van start gaan en alle ontwikkelingen tijdens deze race kun je volgen via ons liveblog op de website of in de GPFans-app.