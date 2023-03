Lars Leeftink

Voorafgaand aan het weekend staat het verbod op piercings en andere sieraden in de auto tijdens het raceweekend weer volop in de schijnwerpers. De FIA heeft de lijst bekendgemaakt met de coureurs die het self-scrutineering sheet voor dit weekend hebben ingevuld en ingeleverd bij de FIA. In deze lijst ontbreekt een naam: Lewis Hamilton.

Negentien nummers van de coureurs die dit seizoen meedoen zijn terug te vinden in het document van de FIA, dat ook dit seizoen weer gaat controleren op het gebruik van piercings, horloges en andere sieraden in de auto. Vorig jaar was hier, vooral vanuit Lewis Hamilton, veel kritiek op. Daar waar negentien coureurs dus van plan zijn zich aan deze regel te houden en de regel dus ook erkennen en eraan voldoen voor dit weekend, ontbreekt alleen de naam (of in dit geval het nummer) van Hamilton. In het document staat alleen dat er vanuit Mercedes geen bevestiging is ontvangen dat Hamilton zich dit weekend aan deze regel gaat houden of al aan de regel voldoet. De vraag die nu rest is of hij een uitzondering heeft vanwege zijn neuspiercing, of dat Hamilton gewoon niet van plan is mee te werken aan deze regel. Hij moet in ieder geval naar de stewards om zich te verantwoorden.

Politieke statements

Het zou niet het enige reglement zijn waar Hamilton het niet mee eens is. Ook de scherpere reglementen omtrent politieke statements van coureurs is niet goed gevallen bij de Brit, die donderdag al aangaf wellicht iets van plan te zijn. "Je zult het zien, je kent mij", waren zijn woorden. Of hij buiten het boekje van de FIA gaat of toestemming voor een eventueel statement vraagt, is afwachten.

De FIA heeft bekendgemaakt dat negentien van de twintig coureurs dit weekend voldoen aan de regels omtrent sieraden tijdens een raceweekend. Alleen de naam van Lewis Hamilton ontbreekt. De reden daarvoor is nog niet duidelijk #FIA #Hamilton #Formule1 #BahrainGP pic.twitter.com/h9RaYquJEl — GPFans NL (@GPFansNL) March 3, 2023

