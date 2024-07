Dit weekend staat de laatste Grand Prix van de triple header op het programma. Tot nu toe wonnen Max Verstappen en George Russell in Spanje en Oostenrijk. Hoe laat begint het raceweekend van de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit in Silverstone?

De coureurs zijn bezig met vijf races in zes weekenden om de eerste seizoenshelft af te sluiten. Dit begon in Spanje, waar Verstappen na een moeizame race en met een strategische blunder van McLaren de race won. In Oostenrijk won Russell, maar dit kwam vooral omdat Lando Norris en Verstappen elkaar met een lekke band uit de race reden. Verstappen eindigde nog wel op P5, maar Norris kreeg een DNF achter zijn naam. Dit weekend zijn de coureurs in Silverstone, met daarna een week rust en dan nog raceweekenden in Hongarije en België voordat eind juli de zomerstop begint.

GP Groot-Brittannië geen vriend van Verstappen

Het raceweekend in de hol van de leeuw voor Verstappen, namelijk de thuisrace van Mercedes, Lewis Hamilton en nieuwe concurrent Norris, is niet echt een grote vriend gebleken. Voor het seizoen 2023 had Verstappen nog nooit de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Hier kwam vorig jaar verandering in, toen Verstappen won voor de Britten Norris en Hamilton. Daarvoor versloeg Lewis Hamilton (2016-2021, op 2018 na (toen Sebastian Vettel)) en in 2022 Carlos Sainz de Nederlander. Een uitzondering moet wel gemaakt worden voor 2020. Toen won Verstappen weliswaar de Grand Prix van Groot-Brittannië niet, maar vanwege coronacrisis werd op Silverstone nog een tweede F1-race gereden. De 70th Anniversary GP werd wel door Verstappen gewonnen, voor Hamilton en Valtteri Bottas. De Nederlander zal dit weekend dus gaan voor zijn derde F1-zege op het circuit in Silverstone, iets wat hij in een RB20 met een speciale livery gaat doen.

Hoe laat begint het raceweekend in Silverstone?

Op vrijdag staan er, nadat er in Oostenrijk nog een sprintweekend was, gewoon weer twee vrije trainingen op het programma om het weekend te openen. Te beginnen om 13:30 uur met de eerste vrije training. Daarna zal om 17:00 uur de tweede vrije training volgen, waarna de coureurs zich comfortabel op het circuit van Silverstone moeten voelen, ze dichter in de buurt van de ideale setup moeten zijn en de upgrades getest moeten zijn.

