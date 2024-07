Hoewel de gebeurtenissen in Oostenrijk en hoe de Britse pers dit heeft opgepakt, wellicht voor een vijandige sfeer richting Max Verstappen kan zorgen, gaat algemeen directeur van Circuit Silverstone, Stuart Pringle, er vanuit dat de Britse fans zich zullen gedragen.

In Oostenrijk had koploper Verstappen het met Lando Norris aan de stok en het duel eindigde voor laatstgenoemde in tranen, want hij moest uitvallen met een beschadigde bolide. Verstappen is al niet de meest populaire coureur van het VK en ook F1-commentator Olav Mol wees naar een mogelijk zeer vijandige sfeer dit weekend op Silverstone. De enige oplossing die hij aandroeg was dat Norris en Verstappen nog voor het weekend openbaar de verhitte strijd in Oostenrijk achter zich laten.

'Races zijn spannender geworden'

In gesprek met Sky Sports F1 blikt Pringle vooruit op de race in Groot-Brittannië. Eerder weest Pringle nog naar Verstappen als reden voor het feit dat het evenement nog steeds niet is uitverkocht, al diende Verstappen hem al snel van repliek. "Ik ben blij om te zeggen dat de prestaties van de Britten in de afgelopen weken echt een groot verschil hebben gemaakt. Er zijn nog een paar kaartjes over, maar het zijn er honderden in plaats van duizenden." In zijn ogen is de strijd tussen Norris en Verstappen op het juiste moment losgebarsten. "We hebben de laatste paar races ongelooflijk spannende races gehad en mensen zijn er echt weer helemaal bij. Het is een perfecte timing."

'Britse F1-fans herkennen geweldige prestaties'

Wat betreft de eventuele vijandigheid richting Verstappen, is Pringle ook helder. Hij wijst naar de meest 'eerlijke' fans op de F1-kalender: "Daar ben ik ben er absoluut zeker van. Onze fans zijn in de eerste plaats sportfans. Natuurlijk hebben ze hun favoriete team, maar die zijn verspreid. Er zijn veel Red Bull-fans. Lando is erg populair, George [Russell] en Lewis [Hamilton] zijn erg populair." Daarbij verwacht hij dat de fans zich niet zullen misdragen. "Maar eigenlijk herkennen Britse F1-fans een geweldige prestatie, en laten we eerlijk zijn, toen Max de laatste twee of drie races voor Oostenrijk won, was het zijn persoonlijke prestatie dat het verschil maakte. Dat was niet de snelste auto, maar toen hij zaken moest doen, was hij perfect."

