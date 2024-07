Volgens Olav Mol is het cruciaal dat Max Verstappen en Lando Norris snel gaan zitten om de boel uit te praten, anders verwacht de commentator toch wel een flinke vijandige situatie eind deze week op Silverstone. Daarbij wijst Mol in de podcast F1 Aan Tafel ook naar de rol van de Britse pers.

Met de opkomst van McLaren in het 2024-seizoen was het wachten op een clash tussen Norris en Verstappen. Het duo was flink met elkaar aan het knokken en de spanning hing in de lucht. Toch kwam het duo elkaar uiteindelijk tegen in ronde 64, waarbij Norris uiteindelijk met schade aan zijn bolide de wedstrijd moest staken, Verstappen wist P5 over de streep te trekken.

Artikel gaat verder onder video

Norris wil excuses

Volgens Norris moet Verstappen met een excuses komen, anders verliest de McLaren-coureur toch wel wat respect voor de Nederlander. Voorlopig is er nog geen nieuws naar buiten gekomen over een eventueel gesprek dat is gevoerd. Het is natuurlijk aan de coureurs zelf om dit af te sluiten of om dit niet te doen, maar volgens Mol komt Verstappen in een zeer vijandelijke situatie terecht als een openbaar statement van het duo uitblijft.

Britse pers bevordert vijandige situatie in Silverstone

Mol wijst niet alleen naar het duo, maar ook naar de Britse pers die het vuurtje in zijn ogen aanwakkert. "Ga maar vast zitten, we gaan naar Engeland. Door de Engelse media wordt het straks een redelijk vijandige situatie als Max en Lando niet van tevoren bekend hebben gemaakt dat ze samen gesproken hebben en hoe ze er samen inzitten. Dan wordt dat wel een redelijk vijandige situatie voor Verstappen om de poorten van Silverstone binnen te rijden en de Engelse kranten gaan daar zeer debet aan zijn."

Gerelateerd