Remy Ramjiawan

Vrijdag 3 maart 2023 09:39 - Laatste update: 09:39

Lewis Hamilton ontkent het bestaan van een plan B voor het team van Mercedes. De Duitse renstal is met de W14 doorgegaan met de ontwikkeling van het zeropod-concept en in 2022 slaagde het team er niet in om het maximale uit de W13 te halen. Er werd even gehint op een alternatief, maar de Brit spreekt de geruchten tegen.

Het zeropod-concept wijkt af van de andere ontwikkelingsstrategieën binnen de koningsklasse. De meeste teams zijn de kant van Red Bull Racing opgegaan en het team van Haas heeft de richting van Ferrari gekozen. Williams had in 2022 nog auto die gebaseerd was op het concept van Mercedes, maar stapte daar na een aantal wedstrijden weer vanaf. De renstal uit Brackley gelooft echter heilig in het ontwerp en zal daar dit seizoen mee doorgaan.

Artikel gaat verder onder video

Plan B is onzin

Hamilton heeft ook lucht gekregen van de geruchten over een eventueel alternatief en reageert bij Sky Sports F1 erop. "We leven in een tijd van het kostenplafond. Om een ​​auto opnieuw te maken en opnieuw te ontwerpen, moet je terug naar af en daar hebben we in het seizoen geen tijd voor", zo wijst hij naar de beperkte mogelijkheden. Het is voor hem dan ook zo klaar als een klontje: "Ik hoorde mensen praten over een plan B, er is geen plan B, het is complete onzin."

OOK INTERESSANT: Verstappen let op Aston Martin en Mercedes: "Misschien wel meer vermogen dan wij"

OOK INTERESSANT: Wolff pessimistisch over kansen Mercedes: "De trein met Red Bull is al vertrokken"

Het gat dichten

Het team heeft volgens Hamilton gekozen voor het pad met de W14 en daar moet het team, samen met de coureurs, dan ook het maximale uit gaan halen. "We zullen blijven evolueren en de auto blijven bouwen en tot het uiterste drijven. Ik weet dat ik het beste team achter me heb staan ​​om het gat te dichten", zo legt hij het vertrouwen in zijn team. Die moeten er voor gaan zorgen dat Ferrari en Red Bull Racing worden bijgebeend. "Het gaat erom die prestatie zo snel mogelijk te vinden", concludeert Hamilton.