Max Verstappen heeft inmiddels zelf aangegeven dat hij in 2025 ook nog bij Red Bull Racing zal racen, maar wilde dit niet zeggen over het seizoen 2026 en daarna. Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1, stelt dat Ferrari in 2026 eerder door Verstappen gekozen zou worden dan Mercedes.

In een video op het YouTube-kanaal van CameronF1 zegt Windsor dat er mogelijk nog een plekje vrij gaat komen voor 2026. Dit kan het geval zijn als Lewis Hamilton, vanaf 2025 coureur van Ferrari, niet naar behoren presteert bij het Italiaanse team. "Als Hamilton niet enorm snel is in zijn eerste Ferrari-jaar, wat zou Ferrari dan doen? Als hij elke race omvergeblazen wordt door Charles Leclerc, en Leclerc zeven races wint en Hamilton geen enkele race gewonnen heeft, wat zou dan gebeuren? Zou Ferrari het contract van Hamilton afkopen en iemand anders halen? Ik denk niet dat dit gaat gebeuren, want ik heb er vertrouwen in dat Hamilton het goed gaat doen, maar op dit moment zou je zeggen dat het een interessante keuze is om Hamilton Carlos Sainz te laten vervangen."

Verstappen in 2026 naar Ferrari?

Volgens Windsor zal Verstappen overwegen in 2026 naar Ferrari te gaan als Het Italiaanse team het in 2025 goed doet, de samenwerking met Hamilton geen succes blijkt te zijn en Red Bull Racing het nog steeds lastig heeft. "Als Ferrari volgend jaar goed is, en er een aanbod op tafel ligt omdat ze Lewis niet meer willen hebben - omdat ze beseffen dat ze met Lewis de verkeerde keuze gemaakt hebben - dan denk ik dat Max eerder geneigd is om naar Ferrari te gaan, dan naar Mercedes."

Alternatieven voor Hamilton bij vertrek na 2025?

De vraag is namelijk wat voor opties Ferrari naast Verstappen verder heeft om Hamilton na 2025 te vervangen, mocht het nodig zijn. "Ik denk niet dat ze Oliver Bearman Hamilton zouden laten vervangen. Ik vind nog steeds dat het helemaal verkeerd is dat Sainz vervangen wordt. Ik heb er geen probleem mee dat Lewis dat aanbod accepteerde, en dat begrijp ik ook, maar het klopt niet dat een jongen die goed genoeg is om Grands Prix te winnen nu al weet dat hij er na dit seizoen uitvliegt. Dat is echt helemaal niet goed."

