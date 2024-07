Dr. Helmut Marko (81) zag hoe Max Verstappen en Lando Norris afgelopen zondag met elkaar crashten tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull-topman zegt te hebben genoten van het gevecht, maar tegelijkertijd ergerde hij zich dood aan het gezeur van Norris op de boordradio. "Max doet dit, Max doet dat", zo uit Marko zijn frustraties jegens de McLaren-coureur.

Het kan niemand ontgaan zijn dat Verstappen en Norris een akkefietje hebben gehad tijdens de race op de Red Bull Ring afgelopen zondag. Beide heren hadden de kans om de Grand Prix te winnen en dat resulteerde dan ook in een hard gevecht aan de voorkant van het veld. Norris probeerde meermaals een inhaalactie in te zetten, maar Verstappen verdedigde hard. Uiteindelijk kwamen de twee kemphanen met elkaar in aanraking en dat zorgde voor de nodige frustraties, zowel op de boordradio als na afloop van de race. Marko zegt te hebben genoten van het intense gevecht, maar voor de Oostenrijker werd het minder leuk toen Norris bleef klagen over wat Verstappen allemaal fout deed in zijn ogen.

Artikel gaat verder onder video

Marko ziet Norris constant klagen over Verstappen

In zijn column voor Speedweek gaat Marko uitgebreid in op het gevecht tussen Verstappen en Norris. Volgens de Red Bull-topman was Norris constant aan het zeuren over de boordradio. "Het duel was een waar genot, maar het werd voor mij wat minder toen Norris veel te zeurderig begon te klagen over de boordradio", zo schrijft Marko. "'Max doet dit, Max doet dat.' Ik heb altijd veel respect gehad voor Norris, maar het is voor mij een kleine teleurstelling dat hij tijdens een gevecht zo zit te zeuren over de radio."

Verstappen wist niet hoe laat hij moest racen in Oostenrijk: "Who cares?!"Lees meer

Marko speekt van "geweldige race" in Oostenrijk

Uiteindelijk was het Verstappen die gestraft werd voor de aanrijding. Hij ontving een tien seconden tijdstraf, waar hij overigens geen pijn van had, want Verstappen had een grote voorsprong op de rest van de concurrenten. Het grootste verlies leed hij door zijn noodgedwongen pitstop, want door de crash met Norris liep hij een lekke band op. Hierdoor viel Verstappen terug naar de vijfde plaats. Norris kon helemaal niet meer verder en viel uit. "Ik vond het een geweldige race, maar helaas met een ongelukkige uitkomst", zo concludeert Marko.

Gerelateerd