Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat Max Verstappen nog altijd binnen te hengelen is. Op de persconferentie in Oostenrijk stelde Verstappen dat hij niet van plan was om 'zomaar doei' te gaan zeggen en sprak impliciet zijn aanblijven bij Red Bull uit, maar de teambaas van Mercedes is daar nog niet zo zeker van.

Over de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing is sinds dit seizoen toch wel een heleboel te doen. Zo is de Nederlander loyaal aan Red Bull-adviseur Helmut Marko en die zou de machtsstrijd hebben verloren aan teambaas Christian Horner. Desondanks is Red Bull Racing nog steeds het team om te verslaan, hoewel er hier en daar toch wel wat haarscheurtjes in de organisatie lijken te zitten. Ook Jos Verstappen heeft een persoonlijk vete met de teambaas, waar tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk ook een nieuw hoofdstuk bij kwam.

Verstappen sprak loyaliteit uit

Verstappen zelf heeft nog altijd een contract tot en met 2028 op zak en gaf aan dat hij een overstap naar Mercedes uitsluit. De Limburger heeft juist een langdurig contract getekend om samen met het team te bouwen aan de toekomst. Toch moet daarbij ook worden gezegd dat deze deal ondertekend is, toen Red Bull Racing intern in een iets rustiger vaarwater zat. Ook dr. Helmut Marko beschouwt de poging van Mercedes eerder als 'wishful thinking' dan realistisch.

Wolff gelooft uitspraken niet

In gesprek Motorsport-Total stelt Wolff dat Verstappen natuurlijk weinig anders kan zeggen, dan zijn loyaliteit uitspreken richting Red Bull. De Oostenrijker is er namelijk zeker van dat Verstappen achter de schermen een andere mening heeft. "Hij kon toch niets anders zeggen? Ze moesten hem zowat dwingen om te antwoorden." Op de vraag of Verstappen in 2025 voor Red Bull rijdt, antwoordt Wolff: "Ik zou mijn hand in het vuur steken voor het feit dat Max volgend jaar in de Formule 1 rijdt."

