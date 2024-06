Volgens dr. Helmut Marko hoeven de fans van Red Bull Racing niet bang te zijn dat Max Verstappen naar Mercedes vertrekt in 2025 of in 2026. De adviseur van het Oostenrijkse team stelt dat als Red Bull Racing met een competitieve auto blijft komen, dan blijft Verstappen ook.

De afgelopen weken heeft Mercedes openlijk geflirt met een coureur van een ander team en in dit geval Verstappen. De Nederlander zelf liet in eerste instantie weinig weten over de interesse, maar kwam daar voorafgaand aan het raceweekend in Oostenrijk op terug. Zo vertelde hij dat hij niet zomaar van team gaat verkassen, bovendien is de Nederlander al bezig met de ontwikkeling van de nieuwe Red Bull.

Met competitieve auto blijft Verstappen bij Red Bull

Marko legt in gesprek met Sky Deutschland uit dat hij de poging van Mercedes als wanhopig beschouwd. "Ik zie dit meer als wishful thinking. De situatie blijft hetzelfde: zolang wij hem een competitieve auto kunnen geven, is er geen reden om te vertrekken", benadrukt de adviseur. Datzelfde gaf Verstappen ook aan, die maande zijn team aan om met updates te komen om de RB20 te verbeteren, nu McLaren het gat lijkt te gaan dichten.

Verstappen soms beter dan het materiaal

Desalniettemin begrijpt Marko de stappen van Mercedes wel. De Duitse renstal verliest Lewis Hamilton en is op zoek naar de volgende ster, het liefst met een aantal titels op zak. Daarnaast liet teambaas Toto Wolff Verstappen in 2014 door zijn vingers glippen, waardoor de Nederlander aan de slag ging bij Red Bull. Ook in 2024, waarbij de RB20 niet altijd de snelste wagen is, weet Verstappen er zeges mee te pakken. "Max heeft nu al zeven van de tien wedstrijden weten te winnen. We wisten eigenlijk van tevoren al dat niet alle wedstrijden naar ons konden gaan. We danken een aantal van die overwinningen aan Max."

