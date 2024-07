Dr. Helmut Marko (81) werkt al sinds jaar en dag voor Red Bull, maar de laatste tijd botert het wat minder tussen hem en een aantal leden uit het management. Er is dan ook nog maar één reden waarom Marko zijn werkzaamheden bij de Oostenrijkse renstal voortzet - en dat is vanwege de aanwezigheid van Max Verstappen.

Marko richtte in 1989 het team RSM Marko op, waarmee hij deelnam aan de Formule 3 en de Formule 3000. In 1999 werd de naam van het team veranderd naar Red Bull Junior Team en vanaf dat moment geeft Marko leiding aan het Red Bull Driver Development Program, waar coureurs als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en ook Verstappen uit voortkwamen. Sinds 2005 bekleedt Marko de rol van adviseur van Red Bull Racing en vanuit die rol had hij vaak de doorslaggevende stem in welke coureurs in welke stoeltjes werden geplaatst. Recentelijk is het echter steeds minder Marko die beslist wat er gebeurt met de rijders. Teambaas Christian Horner neemt meer en meer de touwtjes in handen en de rol van Marko lijkt dan ook wat te zijn uitgekleed.

Verstappen en Marko loyaal aan elkaar

Het is geen geheim dat Marko en Horner al lang niet meer zo'n goede relatie onderhouden als ze voorheen hadden toen Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz nog aan het roer stond. Sinds de ondernemer is overleden is er veel veranderd binnen de machtsstructuur bij Red Bull en wordt Marko steeds vaker als een blok aan het been gezien. Begin dit jaar leek het er heel even op dat de adviseur op non actief zou worden gezet, maar mede door Verstappen gebeurde dit uiteindelijk niet. De Nederland sprong in de bres voor Marko en dreigde dat hij het team ook zou verlaten als Marko moest vertrekken. De 81-jarige Oostenrijker was zichtbaar ontroerd door de houding van Verstappen en erkent nu dat de Limburger nog de enige reden is dat hij bij Red Bull werkt.

Marko enkel nog bij Red Bull voor Verstappen

Voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk schoof Marko in het motorhome van Red Bull aan voor een interview met de Nederlandse tak van Viaplay. Daar werd hem de vraag gesteld of Verstappen de reden is dat hij nog een Red Bull-shirt draagt. Het antwoord van Marko was kort maar krachtig. De man uit Graz bevestigde inderdaad dat hij alleen nog maar bij Red Bull werkt omdat Verstappen daar zit. "Ja", zo klonk het met een venijnige glimlach.

