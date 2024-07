Volgens Formule 1-coryfee Peter Windsor is het onderonsje tussen Lando Norris en Max Verstappen niet zo zwart-wit als er nu wordt gepresenteerd. De Brit is van mening dat Verstappen precies hetzelfde deed als de ronden ervoor en niet bewust naar links stuurde toen Norris zijn inhaalpoging inzette.

De strijd om de koppositie tijdens de Grand Prix van Oostenrijk kwam in de tweede helft van de race tot leven toen Norris en Verstappen elkaar rondenlang aan het bestoken waren en het leverden fraaie plaatjes op. Toch kwam er ook een climax waarbij beide mannen elkaar raakten en allebei een klapband opliepen. Verstappen kreeg uiteindelijk de straf toebedeeld van de wedstrijdleiding, al waren de stewards ook van mening dat er een rol voor Norris was weggelegd, al wordt dat verder niet beargumenteerd in het document van de FIA.

'Bewegen onder remmen'

Volgens Windsor zat Verstappen tot dat punt perfect te verdedigen. "Ik denk dat Max tot dat punt, maar ook tijdens dat contact, heel goed werk leverde. Hij was een soort van in het midden van de weg wanneer hij dreigde te worden gepasseerd door Lando met een enorm snelheidsverschil. Hij bewoog precies op het moment dat het nodig was en ging telkens een klein beetje naar buiten, zodat hij een fractie had om Norris te dwarsbomen en dat zorgde ervoor dat Norris op de radio aangaf dat Verstappen aan het bewegen was onder het remmen", zo opent Windsor op zijn YouTube-kanaal.

'Max maakt geen beweging naar links'

In zijn ogen was dit het spel van aanvallen en verdedigen. In het desbetreffende rondje dat het duo met elkaar in contact kwam, deed Verstappen eigenlijk precies hetzelfde als in de ronden ervoor, stelt Windsor. "Lando kroop naar de buitenkant dit keer en ik vermoed dat hij dacht hij hem daar kon kruizen bij het uitkomen van de bocht en als je Max goed bestudeert, dan zie je dat hij eigenlijk helemaal geen beweging maakt naar links. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat de baan een lichte hoek naar links maakt. Hij [Verstappen red.] houdt het stuur recht en het lijkt alsof hij naar links beweegt en daar hebben de stewards mogelijk naar gekeken."

