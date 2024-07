Hoewel Max Verstappen zich nog niet concreet heeft uitgesproken over de touché tussen hem en Lando Norris, kan hij zich niet vinden in de beschuldigingen van 'moving under braking'. De Nederlander stelt dat elke keer dat hij bewoog, dit niet gebeurde onder het remmen.

De Grand Prix van Oostenrijk werd in de slotfase een waar spektakelstuk met Norris en Verstappen die rondenlang om de leiding knokte. Daarbij zaten beide mannen op de limiet van de regels en uiteindelijk kwam daar dan ook het langverwachte contact tussen de rijders. Uiteindelijk kreeg Verstappen een straf voor de botsing, maar wordt hem ook aangerekend dat hij aan het bewegen was onder het remmen.

Norris heeft ook aandeel in botsing

De stewards hebben Verstappen uiteindelijk een tien seconden-straf gegeven voor het onderonsje met Norris en daarbij kwamen ook nog twee strafpunten. Toch is het interessant dat de wedstrijdleiding alleen wijst naar de botsing en niet zozeer het bewegen onder het remmen, als dit al het geval was. Daarnaast wijzen de stewards ook naar de rol van Norris. Zo schrijft het orgaan in de straf dat Verstappen 'voornamelijk' de schuldige was, daar waar de stewards er ook voor hadden kunnen kiezen om Verstappen volledig de schuld te geven.

Aparte bocht

Bij Motorsport.com kijkt Verstappen terug naar het duel met Norris en verwerpt hij de beschuldigingen van het bewegen onder het remmen. "In mijn ogen was het geen ‘moving under braking’. Want elke keer dat ik bewoog, was ik nog niet aan het remmen. Van de buitenkant lijkt het altijd anders, maar ik denk dat ik een redelijk goed idee heb van wat ik in dergelijke scenario’s moet doen." Volgens de Limburger werkt de aard van de bocht ook niet mee. "Dat is niet zoals je normaal gesproken racet, maar het is ook gewoon die bocht. In het verleden ben ik ook wel de andere partij geweest. Toen was ik degene die ervoor ging. Maar het is gewoon hoe die bocht is vormgegeven."

Heb niet iets agressiefs gedaan

In zijn ogen was de straf dan ook wat aan de zware kant. "Omdat hij van ver kwam, wat er natuurlijk gaaf uitziet - en ik houd daar zelf ook wel van - maar soms pakt het goed uit en soms niet. En vandaag pakte het niet goed uit." De Limburger wordt verweten te agressief te hebben verdedigd, maar ook daar kan hij niets mee. "Ik heb niet het gevoel dat ik op dat moment iets heel erg agressiefs heb gedaan", aldus Verstappen.

