Zondag zag de wereld hoe George Russell na een hectische Grand Prix op de Red Bull Ring aan het langste eind wist te trekken met een mooie zege. Er was wel een crash voor nodig tussen Max Verstappen en Lando Norris. De stand van zaken in de twee kampioenschappen na de elfde race van het seizoen.

De Grand Prix van Oostenrijk is zondag een prooi geworden voor Russell, nadat het er lange tijd uit leek te zien dat Verstappen of Norris de zege zou gaan pakken. Uiteindelijk eindigde dat duel in tranen en kon het team van Mercedes een feestje vieren met een overwinning voor het team. Daarnaast wist de formatie van Haas ook een weekend te bewerkstelligen waar men vooraf over gedroomd zou hebben.

Stand coureurs na GP Oostenrijk

Het was George Russell die de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam schreef en daardoor het gat richting de top van de coureurs wist te dichten, nadat Mercedes natuurlijk belabberd aan het seizoen begon. Verstappen wist natuurlijk niet veel punten te pakken, maar loopt omdat Norris en Charles Leclerc helemaal niks scoren alsnog uit in het klassement.

Stand constructeurs na GP Spanje

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 355 punten 2. Ferrari 291 punten 3. McLaren 268 punten 4. Mercedes 196 punten 5. Aston Martin 58 punten 6. RB 30 punten 7. Haas 19 punten 8. Alpine 9 punten 9. Williams 2 punten 10. Kick Sauber 0 punten

