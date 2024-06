Met een ware fotofinish is het spektakel in Assen, tijdens de Moto3, beslist in het voordeel van Iván Ortolá. Collin Veijer lag lange tijd aan kop en het leek erop of we een Nederlandse overwinnaar zouden krijgen, maar Veijer liep de zege op slechts twaalf duizendsten mis.

Veijer is in zijn thuisweekend het hele weekend al erg rap. In de laatste training wist hij zelfs een nieuw ronderecord neer te zetten door onder de 1 minuut en 40 seconden te duiken. Tijdens de kwalificatie maakte de Staphorster, naar eigen zeggen, toch wel een foutje. Zo verkoos hij oudere banden, boven een vers setje en zag hij Ángel Piqueras en Taiyo Furusato uiteindelijk voor zich staan. Vanaf P3 ving hij de race dan ook aan.

Fotofinish

De Nederlander wist met nog tien ronden te gaan op het TT-Circuit in Assen de leiding van de wedstrijd over te nemen van de Spaanse Iván Ortolá. Veijer lag comfortabel op kop en het leek erop of we sinds 1991 weer eens een Nederlandse zege zouden gaan zien op het circuit in Drente. Toch mocht het helaas niet zo zijn, want in de absolute slotfase en met nog een paar bochten te gaan, kwam Ortolá toch langszij. De Spanjaard pakte de zege, maar met slechts twaalf duizendsten van een seconde.

So incredibly close to a home win 🤏



But @CollinVeijer is feeling the love from the fans after a fantastic performance 🫶🥈#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/97FTfrRDNz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 30, 2024

