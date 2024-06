Yuki Tsunoda heeft zich na afloop van de kwalificatie in Oostenrijk moeten melden bij de stewards voor een uitbarsting op de boordradio. De stewards vonden de opmerkingen niet alleen beledigend, ook is de FIA van mening dat het wat ongepast is.

Het Visa Cash App RB-team zit vanaf de race in Spanje te worstelen met de prestaties van de wagen. Zo kwam de Italiaanse renstal met een flink upgradepakket aan in Barcelona, waarvan de prestaties lijken tegen te vallen. Ook in Oostenrijk kan de wagen niet in de top tien komen. Zo kwalificeerde Daniel Ricciardo zich als elfde, Tsunoda moet het doen met een veertiende startplek.

Uitspraken boordradio Tsunoda

Tsunoda moest zich na de kwalificatie melden bij de stewards en dat had te maken met een uitbarsting in Q1. Zo zag hij in die sessie aan het einde van de pitstraat ineens Zhou Guanyu voor zich duiken en riep hij over de boordradio: "These guys are f*cking retarded". De stewards vonden deze uitspraak niet alleen beledigend, maar ook niet op z'n plek. Tsunoda heeft zijn excuses aangeboden en als hij in 2024 geen vergelijkbare overtredingen meer zal maken, dan blijft het boetebedrag bij 20.000 euro.

