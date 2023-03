Remy Ramjiawan

Voor de 35-jarige Nico Hülkenberg is er geen spanning meer tussen hem en zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen Het duo zal aankomend seizoen de kleuren van Haas gaan verdedigen en de veteraan is teruggehaald om Mick Schumacher te vervangen.

De teamgenoten van Haas kunnen inmiddels prima door een deur met elkaar, maar dat was een paar seizoen geleden wel anders. Tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2017 kwam de relatie tot een dieptepunt. Het duo, toen nog geen teamgenoten, kwam elkaar tegen op de baan, maar gingen vooral voor de camera's met elkaar in discussie. Het eindigde met de welbefaamde uitspraak van de Deen, die tegen Hülkenberg zei: "suck my balls."

'Knuffelen en wrijven, we doen alles met elkaar'

Voorafgaand op de eerste race van het jaar, in Bahrein, werd aan Hülkenberg gevraagd hoe de relatie nu met Magnussen is. "We knuffelen, wrijven en doen alles met elkaar", zo opent hij met een knipoog. "We hebben het ijs twaalf maanden geleden gebroken toen ik voor Seb [Vettel] inviel, er was een rijdersfoto op zondag en we stonden toevallig achter elkaar en ik vond het tijd om het ijs te breken. Ik reikte hem de hand toe en met een glimlach en herhaalde zijn woorden en dat is waar onze nieuwe relatie begon", legt The Hulk uit. Hij verwacht dan ook geen verdere spanningen: "Tot nu toe gaat het goed. Ik voel geen spanning of wrijving tussen ons. Hij is ook vader, dus we zitten allebei in dezelfde positie in ons leven en ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken."

Hülkenberg keerde afgelopen weekend terug in de cockpit tijdens de testdagen in Bahrein, waar hij 196 ronden reed. "Testen, het is belangrijk voor een coureur om verbinding te maken met de auto, er een goed gevoel bij te hebben, een goede basis en harmonie op te bouwen en ik heb het gevoel dat ik dat in de beperkte tijd heb gedaan en bereik", zo vertelt de 35-jarige coureur. Wat betreft de positie van Haas ten opzichte van de concurrentie, vertelt hij: "Ik geloof dat we ook ergens in het middenveld zitten, maar dat kan per weekend verschillen, afhankelijk van of je aan de bovenkant of aan de onderkant van het middenveld zit. Het is onze taak om te maximaliseren wat we hebben en resultaten te scoren."

