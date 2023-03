Remy Ramjiawan

Voor tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen komt het gevaar niet alleen van de concurrerende teams, hij wijst naar Red Bull Racing en stelt dat het team zich niet veel fouten kan veroorloven. De Nederlander gaat in de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein in op de verwachtingen van het seizoen.

Het Oostenrijkse team kwam sterk uit de testdagen. De algemene tendens is dat - zeker aan het begin van het jaar - Red Bull de dienst uit zal gaan maken. De formatie uit Milton Keynes heeft echter als kampioen van 2022 een beperking op de tijd in de windtunnel en dus kunnen de teams, naarmate het seizoen vordert, dichter naar de staart van de RB19 toe kruipen.

Testdagen zeggen niet alles

"We hadden drie goede dagen. De progressie tijdens de winterstop was ook goed. Maar we moeten het dit weekend gaan laten zien. En niet alleen dit weekend ook tijdens het seizoen moeten we goed doorontwikkelen", zo opent de 25-jarige Verstappen op de persconferentie. Als hem wordt gevraagd wat nu precies het verschil is met de RB18, dan legt hij uit: "De auto is op elk gebied verbeterd en goed uitgebalanceerd. We hebben wel wat performance verloren door de verhoogde vloer, maar we hebben naar andere manier gekeken om de performance terug te vinden", zo gaat Verstappen verder.

Concurrentiestrijd

Ferrari en Mercedes lijken de voornaamste concurrenten te gaan worden voor Red Bull Racing, maar Verstappen wijst ook naar zijn eigen team. "De teams die dicht bij ons staan, daar komt het gevaar natuurlijk vandaan. Toch moeten we ook naar onszelf kijken, want we kunnen het ons niet veroorloven om fouten te maken. Iedereen maakt natuurlijk fouten, maar dat moeten er zo min mogelijk zijn", zo concludeert de Nederlander.

