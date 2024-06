Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft geen moeite met de test die Red Bull Racing onlangs uitvoerde in Imola. De Fransman is wel van mening dat de regels omtrent het testing of previous cars (TPC) misschien wat anders moet, maar op dit moment ziet hij het Oostenrijkse team binnen de lijntjes kleuren.

Dit jaar zijn de TPC-dagen erg interessant. Dat is omdat tijdens zo'n training een Formule 1-auto gebruikt mag worden die minimaal twee jaar oud is. Daardoor kunnen coureurs nu testen met grondeffectauto's, want dat werd in 2022 geïntroduceerd. Het team van Alpine heeft diverse keren coureurs laten testen in oudere wagens en ook Ferrari is het nog van plan. Wel vindt Vassseur dat er wellicht een onderscheid moet worden gemaakt tussen tests met coureurs die nu actief zijn in de Formule 1 en bijvoorbeeld met jongere rijders.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen voorspelt Nederland tegen Oostenrijk: "Oranje zal vechten als leeuwen"

Regels omtrent TPC

In gesprek met PlanetF1 legt Vasseur uit dat de testrit van Red Bull op dit moment nog voldoet aan het reglement, maar dat er een scheiding moet komen. In zijn ogen zouden TPC's alleen beschikbaar moeten zijn voor jongere coureurs en niet voor eventuele huidige Formule 1-coureurs, want dat is in zijn optiek onderdeel van de ontwikkeling. "Het is duidelijk ontwikkeling en wat je zou kunnen doen met jonge coureurs dat dit een andere benadering toestaat, het geeft ze de kans om soms kilometers te maken in de simulator en zo te ontwikkelen - het is een andere benadering. Ik denk dat we, als we het moeten controleren, de twee aspecten moeten splitsen - de dag die we met onze coureurs doen en de dagen die we met de niet-racecoureurs doen." Ook onthult de Franse Ferrari-teambaas dat het team ook nog tien van dit soort TPC's op de planning heeft staan.

OOK INTERESSANT: Hamilton blij met opwaartse lijn W15, maar wijst naar beperkingen: "Dit is het maximale"

'Dit is gewoon ontwikkeling'

Red Bull's hoofdengineer Paul Monaghan bevestigde dat het ging om een ontwikkeling van de wagen. Zo was de test bedoeld om Verstappen even het verschil te laten voelen tussen de RB18 en de RB20, om op die manier makkelijker de verbeterpunten te kunnen aanwijzen. Zoiets hoort volgens Vasseur niet te gebeuren tijdens een TPC. "Je kan hier geen onderscheid in maken, er is een TPC die je met je coureurs kunt doen en deze, voor mij is dit meer ontwikkeling dan iets anders. Ik klaag er niet over en ze voldoen aan het reglement en het is helemaal oké - het is meer ontwikkeling dan iets anders. Het is niet om Max kilometers te geven tussen Barcelona en Oostenrijk."

Gerelateerd