Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen zet vanavond de televisie aan de voor de EK-wedstrijd Nederland tegen Oostenrijk. De Limburger is in dienst van een Oostenrijks team en dit weekend hebben we zelfs de wedstrijd in dat land, maar Verstappen is van mening dat het Nederlands Elftal vanavond met 3-1 gaat winnen.

Daar waar de Formule 1 zich in een triple header bevindt, is ook nog altijd het Europees kampioenschap voetbal bezig. Fernando Alonso en Carlos Sainz voorspelden afgelopen weekend al een winst voor Spanje, in de kraker tussen dat land en Italië. Voor Nederland is het toernooi ook goed begonnen. Zo werd er van Polen gewonnen en tegen Frankrijk is er een belangrijk punt over de streep getrokken.

Verstappen is ook fervent PSV-supporter en het Nederlands elftal houdt hij natuurlijk ook in de gaten. "Als Nederlander hoop ik uiteraard dat Nederland de wedstrijd tegen Oostenrijk wint! Ik gok op een 3-1 overwinning", zo vertelt de Red Bull-coureur bij Kleine Zeitung. Welke tegenstander er daarna zal volgend, dat weet de Nederlander ook niet, maar hij hoopt wel op een groot land: "Ik hoop op een mooie wedstrijd en dat het betere team de wedstrijd wint." Daarnaast verwacht Verstappen dat het team nog flink gaat groeien, naarmate het toernooi vordert: "Ik denk dat Oranje zal vechten als leeuwen en zal groeien in het toernooi en van wedstrijd tot wedstrijd sterker en sterker zal worden." In Monaco doken er beelden op van Liverpool-voetballer Virgil van Dijk, die samen met Verstappen een rondje door de paddock liep. "Ik ben bevriend met Virgil van Dijk, de Nederlandse aanvoerder. Maar ik ken ook andere spelers goed. Virgil en ik ontmoeten elkaar vaak, meest recentelijk tijdens de Grand Prix van Monaco."

Max Verstappen showing Virgil van Dijk around Monaco this morning 🤝🇳🇱 pic.twitter.com/oS14ezJh2o — ESPN FC (@ESPNFC) May 25, 2024

