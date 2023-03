Brian Van Hinthum

Zondag 5 maart 2023 06:59

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag is het eindelijk weer zo ver: de eerste Grand Prix van het seizoen. Na drie lange maanden mogen we ons eindelijk weer verheugen op het doven van de lichten en de spanning van de race. Maar hoe laat gaan die lichten uit in Sakhir? Je leest het hier.

De Grand Prix van Bahrein van 2022 werd in ieder geval voor Max Verstappen en Red Bull Racing een race om snel te vergeten. Al op de zaterdag in de kwalificatie bleek dat Ferrari gedurende de winter een gigantische slag had geslagen en de spijker op de kop had geslagen wat betreft de nieuwe reglementen. Charles Leclerc greep knap de pole position en in de race leek het verschil wat kleiner, maar was de Ferrari alsnog oppermachtig. Tot overmaat van ramp viel de bolide van de Nederlander stil met een brandstofsysteem, terwijl even later ook Sergio Pérez met vergelijkbare problemen moest uitstappen. Het werd een dramaweekend voor de Oostenrijkse renstal, maar een voorbode op de rest van het jaar werd het natuurlijk niet.

Zaterdag

Verstappen wist gisteren de pole position te pakken. Hij versloeg teamgenoot Pérez en de Ferrari's van Leclerc en Carlos Sainz. Fernando Alonso, die in de derde vrije training nog het snelst was, completeerde de top vijf in zijn Aston Martin. Toto Wolff was teleurgesteld met het resultaat van zijn Mercedessen. George Russell en Lewis Hamilton kwalificeerden zich als zesde en zevende, respectievelijk. Lance Stroll, nog altijd aan het herstellen van zijn polsblessure, zal de race op Bahrain International Circuit aanvangen vanaf P8 voor Esteban Ocon en Nico Hülkenberg. Nyck de Vries begint zijn allereerste Grand Prix als voltijds Formule 1-coureur vanaf de negentiende positie. De Nederlander maakte een aantal foutjes en kon zijn tijd niet verbeteren tijdens de laatste run van Q1.

Tijdschema

De zaterdag in Bahrein zit erop en de kaarten zijn voor het eerst dit seizoen echt geschud met de uitslag van de kwalificatie. Deze middag is het dan daadwerkelijk tijd voor de allereerste Grand Prix van het seizoen. Kan Max Verstappen zijn eerste overwinning van het seizoen pakken? Vanaf 16:00 uur moet je in ieder geval met een hapje en een drankje voor de televisie zitten, rond die tijd beginnen we aan de formation lap en luttele minuten later doven de lichten voor de Grand Prix van Bahrein.

Goedemorgen GPFans

Mocht je op deze zondagochtend al graag wat eerder beginnen aan jouw Formule 1-dag, vergeet dan vooral niet vanaf 10:00 uur in te schakelen voor de allereerste Goedemorgen GPFans van dit seizoen. Vanaf dan kan je live kijken naar een uitgebreide voorbeschouwing op de Grand Prix van Bahrein met onder andere voormalig Asian F3-kampioen Joey Alders en tweevoudig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde. Ook teambaas Frans Verschuur en simulatiecoureur bij Red Bull Racing Rudy van Buren komen in de show voorbij. De uitzending is te bekijken op ons YouTube-kanaal.

