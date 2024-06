Max Verstappen en Lando Norris kwamen bijna met elkaar in aanraking op weg naar de eerste bocht bij de start van de Spaanse Grand Prix. Norris maakte zichzelf dusdanig breed, dat Verstappen gedwongen werd met zijn auto half door het gras te gaan. Na afloop besprak het tweetal de situatie op de persconferentie en daar konden de beide heren er wel om lachen, al waren ze het niet helemaal eens.

Norris mocht in Barcelona vanaf pole beginnen, nadat hij in de kwalificatie een fractie sneller was dan Verstappen. In de race stonden de twee concurrenten dan ook bij elkaar op de eerste startrij en Verstappen probeerde bij de start direct een aanval in te zetten op de McLaren. Norris verdedigde, maakte zich breed en duwde Verstappen het gras op. Over de boordradio was te horen dat Verstappen niet gediend was van de actie, maar na afloop van de race had hij zijn collega al snel weer vergeven, al was hij het niet helemaal eens met de uitleg van Norris op de vraag of hij Verstappen voldoende ruimte gaf.

Artikel gaat verder onder video

Norris denkt voldoende ruimte te hebben gegeven

"Dat is wat lastig te beoordelen", antwoordde Norris op de vraag of er voldoende ruimte werd gelaten. "Ik kon er niet echt een meetlint bij pakken en het perfect opmeten, maar ik ga het hem natuurlijk niet te makkelijk maken." Uiteindelijk stelt hij: "Er was voldoende ruimte, denk ik. Ik denk dat het gewoon hard racen was. Er was genoeg ruimte voor hem om op de baan te blijven." Verstappen was het daar niet helemaal mee eens. Met een grap liet hij weten dat hij een iets andere mening was toegedaan.

LEES MEER: Hamilton reageert hoofdschuddend en met cynische lach op claim Verstappen

Verstappen adviseert een bril voor Norris

"Nou, ik denk dat ik al wel weet wat hij voor zijn verjaardag van me krijgt!", zo haakte de Nederlander in. "Een grote spiegel of een bril! Maar het is oké. Het was hard racen, en als je de situatie omdraait, dan had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan", zo gaf Verstappen eerlijk toe. Vervolgens legt hij uit waarom hij op het gras terechtkwam. Je wilt niet met de wielen tegen elkaar komen en dus pak je een paar centimeter extra. Dan kom je even op het gras, maar er gebeurde niets. Het was allemaal prima. Het was een goede run naar bocht 1", aldus de regerend wereldkampioen.

🟠 Niets van Oranje op het EK 2024 missen? Volg dan MeeMetOranje!

Gerelateerd