Volgens Lando Norris wordt de start in Barcelona cruciaal met Max Verstappen op P2. Het lange rechte stuk tot aan bocht één laat namelijk ruimte over voor een slipstream, maar Norris kijkt wel uit om te verdedigen ten opzichte van de Nederlander, iets wat hij nog niet eerder heeft moeten doen.

Norris wist zaterdagmiddag zijn tweede pole position uit zijn carrière te pakken. De eerste behaalde hij in 2021 tijdens de Grand Prix van Rusland. Die kon hij destijds niet omzetten in zijn eerste zege. Die eerste zege werd echter een aantal weken geleden in Miami wel behaald en met een snelle McLaren kan Norris momenteel steevast om de bovenste plekken vechten. Toch staat Red Bull Racing niet ver weg, qua racepace en Norris maakt zich bij Sky Sports F1 dan ook op voor een knokpartij met de Nederlander.

'Red Bull heeft snellere auto'

"Hij[Verstappen] zal weer erg snel zijn. Ze hadden gisteren een iets snellere auto en daar bedoel ik dan een tiende of zo mee. Mijn ronde was gewoon beter", zo blikt Norris terug op de kwalificatie. De racepace van Norris was echter wel iets beter in vergelijking met Verstappen. "We weten dat hij een uitdaging zal zijn vandaag. We weten hoe goed de Red Bull is voor de banden en het bandenbeheer. Ik verwacht eigenlijk wel een heftige strijd en daar heb ik wel zin in."

"It's going to be a tough battle. I'm excited for it and I'm excited for battling Max." ⚔️



Lando Norris speaks ahead of the Spanish GP 🇪🇸 pic.twitter.com/ESREL9WEo4 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) June 23, 2024

'Ben één van de betere met de starts'

Dit weekend zal het dus neerkomen om een gevecht om de overwinning met Verstappen en daar heeft Norris wel zin in: "Ik kijk er naar uit om met Max te gaan duelleren. Zoveel kansen heb ik daar nog niet op gehad en het was ook niet nodig. Vandaag is het wel nodig en ik kijk er naar uit." De start is in de ogen van Norris dan ook van levensbelang: "Ik moet gewoon een goede start hebben, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben één van de betere, als het neerkomt op de starts."

