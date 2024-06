Voor Max Verstappen wordt het nog even koffiedik kijken hoe de RB20 tijdens de race in Spanje zal presteren. De Nederlander blikt op de drivers parade vooruit op de wedstrijd in Barcelona en weet nog niet helemaal waar de concurrentie staat.

Red Bull Racing reisde naar Spanje af met de wetenschap dat de wagen op Spaans grondgebied beter uit de voeten zou moeten komen dan de voorgaande races. Dr. Helmut Marko ging nog een stapje verder en stelt dat de komende drie wedstrijden zullen gaan laten zien hoe de onderlinge krachtsverhoudingen zullen zijn. Tijdens de kwalificatie zat het al dicht bij elkaar en Lando Norris ging er uiteindelijk met de pole position vandoor. Toch was de achterstand van Verstappen slechts twee honderdsten van een seconde.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko dicht Norris beste zegekansen toe: "Gezien de longruns, is McLaren duidelijk favoriet"

Grote onbekende factor voor Verstappen

De Spaanse fans hebben dit weekend twee coureurs die ze kunnen aanmoedigen, maar ook de andere coureurs kunnen rekenen op de nodige steun. "Het is altijd leuk hier, zeker met twee Spaanse coureurs en de steun die ze hier ontvangen is fantastisch. Over het algemeen zijn er veel verschillende fans hier en dat is goed om te zien." Verstappen start vanmiddag in het kielzog van polesitter Norris. De run naar de eerste bocht is zo'n 500 meter en wellicht dat daar nog kansen in zitten. "We gaan proberen een goede race te hebben en om te zien hoe competitief we zullen zijn tegenover de rest. Ik verwacht dat het allemaal dicht bij elkaar zit. Dat is eigenlijk wel spannend en best een grote onbekende factor voor iedereen", aldus de Limburger.

Gerelateerd