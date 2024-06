Lewis Hamilton en George Russell hebben zich indrukwekkend als derde en vierde gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Spanje. Echt soepel leek de zaterdagssessie echter niet te lopen voor Mercedes. Russell was namelijk woest op zijn teamgenoot.

Dankzij upgrades op de Mercedes W15 vinden we de Zilverpijlen sinds de Grand Prix van Canada plotseling veel verder vooraan het veld. Het was Russell die de pole position veroverde op het Circuit Gilles Villeneuve, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, die de wedstrijd in wisselvallige omstandigheden won, en Lando Norris. Zijn eerste podium van 2024 pakte hij wel door Oscar Piastri en Hamilton te verslaan. Nu op het Circuit de Barcelona-Catalunya staan de wagens van de Duitse autogigant er opnieuw goed bij. Ze zullen vanaf de tweede startrij beginnen met Hamilton voor Russell. Van alle tien teams op de grid heeft Mercedes zich gemiddeld gezien als beste gekwalificeerd in het Spaanse Montmeló, vanwege de teleurstellingen bij Oscar Piastri van McLaren en Sergio Pérez van Red Bull. Ferrari kon met Charles Leclerc en Carlos Sainz ook niet tippen aan de bolides van de twee Britten.

Heethoofd

Tijdens de derde kwalificatiesessie was Russell echter zeer gefrustreerd met Hamilton na de eerste run. "Wat de fuck was Lewis aan het doen bij het voorbereiden op dat rondje?!", schreeuwde hij via de boardradio. Marcus Dudley, de race-engineer van Russell, reageerde kalm: "Het is goed zo. We hebben het er straks wel over. Hou voor nu je hoofd maar koel". Russell liet daarna aan de aanwezige media in Spanje weten dat zich ergerde aan het feit dat Hamilton een slipstream van Alpine-coureur Esteban Ocon wilde.

"Lewis zat best wel ver voor mij, maar we hadden allebei onze ogen gericht op dezelfde coureur voor een slipstream aan het begin van de ronde," begon de man uit het Engelse King's Lynn. "Ik was me dus aan het concentreren op mijn spiegels om Ocon niet op te houden. Vervolgens kijk ik naar voren en zie ik plotseling Lewis die probeert de slipstream van Ocon te pakken. Op zo'n moment waarop je alles op alles zet, dan kan je een beetje een heethoofd zijn, maar we hebben niks gewonnen en niks verloren." Russell was niet verbaasd mee te kunnen strijden voor de pole. "De auto voelt geweldig. We hebben het hier altijd wel redelijk goed gedaan. Het gat naar Lando en Max was alleen iets groter dan verwacht." De achterstand in de kwalificatie was iets meer dan drie tienden van een seconde.

