Lando Norris was Max Verstappen net te snel af in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje. Christian Horner lijkt het echter niet zo erg te vinden dat Verstappen vanaf de tweede stek moet beginnen. De Red Bull-teambaas verklaart waarom.

Het was opnieuw een spannende kwalificatie en het gat tussen de nummers één en twee was uiteindelijk slechts twee honderdsten van een seconde. Norris heeft zijn tweede pole positie uit zijn F1-carrière binnengesleept en de eerste pole voor McLaren op het Circuit de Barcelona-Catalunya sinds 2005, toen Kimi Räikkönen het rapst was. De Mercedessen, Ferrari's en Alpines zullen morgen de tweede, derde en vierde startrij innemen, respectievelijk. Lewis Hamilton zorgde voor een verrassinkje door ploegmaat George Russell te verslaan.

Kleine gaten

"De gaten zijn zo, zo klein," begon Horner tegenover Viaplay. "We reden een identieke tijd in Montreal en nu missen we het hier op twee honderdsten. Maar het was een geweldige prestatie van Max en van het team. Ze hebben goed werk verricht afgelopen nacht om de auto te verbeteren. We starten op de eerste rij en dat is een fantastisch positie. Het rechte stuk naar de eerste bocht is erg lang, een van de langste van het seizoen. Als tweede starten is hier niet per se een nadeel. Ook met de kans op regen, zeker in de ochtend, kan het weer een heel spannende race worden."

Punten voor Pérez

"Het gaat hier echter niet alleen om de start, maar ook om de degradatie van de banden, en vooral hoe de linkerbanden het gaan overleven." De Red Bull-teambaas werd ook gevraagd naar Pérez. "Checo haalde Q3 wel en hij heeft wat vooruitgang geboekt, maar hij miste wat op die laatste set banden. Hij zal ook nog de gridstraf van drie plekken moeten incasseren vanwege Montreal, maar hij kan vanaf die positie wel goede punten scoren. Dat is wat we van hem nodig hebben morgen."

