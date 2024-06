Barcelona-Catalunya maakt aanpassingen aan circuit in aanloop naar GP Spanje

De F1 Grand Prix van Spanje staat voor de deur en dus heeft het Circuit de Barcelona-Catalunya een kleine opfrisser gekregen. De baan in het dorpje Montmeló is een aantal kleine aanpassingen ondergaan.

De Spaanse Grand Prix zal aankomend weekend voor de 65e keer worden georganiseerd. Het zal voor de 56e keer deel uit maken van de Formule 1-kalender en voor de 54e keer meetellen voor de puntenstand. Vóór de constructie van het circuit waar we deze zondag gaan racen, werd de wedstrijd op verschillende plekken gehouden. Na Pedralbes in de jaren vijftig mochten Jarama vlakbij Madrid en het gevaarlijke Montjuïc op een heuvel in Barcelona elkaar afwisselen in de jaren zestig en zeventig. Eind jaren tachtig nam Jerez het stokje over, voordat het Circuit de Barcelona-Catalunya werd geopend in september 1991. Sindsdien is het ieder jaar de gastheer van de Spaanse Grand Prix. Het Iberische schiereiland krijgt er vanaf 2026 een nieuwe Grand Prix bij in de vorm van Madrid.

Aanpassingen en herinnering van wedstrijdleiding

De FIA bevestigde op de donderdagavond voor de Grand Prix van Spanje dat er een aantal kleine veranderingen zijn gemaakt aan het Circuit de Barcelona-Catalunya. Zo is de betonnen berm aan de linkerkant van de exit van bocht 2 verlengd. Hetzelfde is gebeurd bij de apex aan de rechterkant van bocht 7. Er hebben ook een paar reparaties plaatsgevonden. De betonnen berm bij de apex aan de rechterkant van bocht 2 en aan de linkerkant tussen bochten 13 en 14 zijn gefikst en opnieuw geverfd. Op de laatstgenoemde plek is ook een extra opening in de muur gekomen voor als een auto stil komt te staan met pech.

Aan de linkerkant bij het uitkomen van bocht 2 zijn nieuwe bollards geïnstalleerd. De wedstrijdleiding herinnert de coureurs eraan dat als ze met vier wielen over de witte lijn aan de linkerkant van bochten 1 en 2 gaan, dan mogen ze pas terug de baan opkomen bij bocht 3 en moeten ze aan de linkerkant van de nieuwe bollards blijven. Houdt een coureur zich hier niet aan, dan kan dat een tijdstraf opleveren.

