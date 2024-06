Mercedes kreeg een boel kritiek te verduren op social media na de F1 Grand Prix van Canada. Fans van Lewis Hamilton konden een foutje in een post absoluut niet waarderen en dat lieten ze duidelijk merken. De Britse coureur heeft nu zelf op de ophef gereageerd.

Hamilton sleepte op de zondag anderhalve week geleden zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe binnen. De man uit Stevenage kwam als vierde over de streep op het Circuit Gilles Villeneuve. Hij beschreef het zelf echter als "een van de slechtste races die ik ooit heb gereden" tegenover Sky Sports F1. Ondertussen mocht ploegmaat George Russell voor het eerst in 2024 op het podium staan en een beker ontvangen. Mercedes beweerde in een post op X dat het ook voor het team de eerste beker was van het seizoen. Ze waren alleen even de tweede plaats van Hamilton in de Sprint voor de Grand Prix van China vergeten, iets waar ze door de fans op werden gewezen en zich voor verontschuldigden. Hamilton-fans vinden het ook niet kunnen dat Mercedes Russell lijkt voor te trekken.

Boze reacties op Instagram

Onder nieuwe posts van de Zilverpijlen stroomden de reacties van boze Hamilton-fans binnen. "Het verandert het feit niet dat je Lewis hebt gesaboteerd", klonk het op Instagram. "Je post over Lewis, puur omdat we jullie op je fout wezen", zei een ander lid van Team LH44. "We veranderen onze gedachten niet, hoeveel foto's je ook van hem post. Hij was onzichtbaar totdat je reacties van Team LH kreeg", "Wanneer hij Mercedes verlaat, dan vertrek ik ook, en ik kan niet wachten totdat jullie dit account verwijderen" en "Sorry Mercedes, maar George zal jullie nooit een kampioenschap bezorgen. De manier waarop jullie Lewis behandelen is hartverscheurend en pijnlijk, en jullie verliezen fans" werd er verder geschreven.

Steun en niet negativiteit nodig

Hamilton werd in aanloop naar het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya gevraagd naar de bewering dat Russell zou worden voortgetrokken. "Ze weten dat, als je kijkt naar de afgelopen jaren, we altijd een sterk team zijn geweest, we hebben altijd hard samengewerkt," vertelde hij tegenover de aanwezige media in Spanje, geciteerd door Crash.net. "Ik snap dat het makkelijk is om emotioneel te worden. Maar we hebben juist steun nodig en niet negativiteit. Ik was me er eigenlijk niet van bewust dat George enige negativiteit ervaarde. George doet ieder weekend niks meer dan zijn best en levert prestaties op voor het team, dus het kan niet aan hem liggen. Uiteraard zijn er altijd dingen die beter kunnen binnen een team, en dat krijg je voor elkaar door met elkaar in gesprek te gaan, en daar werken we constant aan."

