Max Verstappen zou de oorzaak zijn van de tegenvallende ticketverkoop voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië, althans als we Stuart Pringle moeten geloven. De Red Bull Racing-coureur zag de uitspraken van de circuitdirecteur van Silverstone ook langskomen en reageerde tegenover de media.

Pringle ging eerder deze week in op de terugloop van het aantal verkochte kaartjes in Engeland: "Als er een grote kans is op dezelfde winnaar en het gevaar uit de sport wordt gehaald, haalt dat de scherpe kantjes eraf," vertelde hij in gesprek met Autosport.com. "Vorig jaar was het erg repetitief in de zin van één team dat domineerde en dit seizoen gingen ze op dezelfde manier van start. Dingen veranderen nu misschien en ik erken dat we een aantal jaren hebben gehad waarin een Britse coureur het kampioenschap domineerde, en dat vonden we als Britse promotor niet zo erg! Maar het is zeker een stuk moeilijker geworden nu Red Bull domineert."

Fans trekken naar social media

De fans waren woest over de uitspraken en trokken massaal naar social media. Ze lieten weten dat het helemaal niet zou liggen aan de prestaties van Verstappen en Red Bull, maar aan de prijzen van de kaartjes. Iemand op X schreef sarcastisch: "Ja, natuurlijk ligt het aan Red Bull, en totaal niet aan de ticketprijzen die betekenen dat je je organen moet verkopen om naar een race te kunnen." Formule 1-fotograaf Jamey Price legde op hetzelfde platform uit: "Dat is het hele economische principe van vraag en aanbod. Dat is echt, dat is niet verzonnen. En het gaat dus niet om 'Red Bull-dominantie'. We hebben eindelijk geweldige races in F1, maar er zijn er gewoonweg te veel van."

Op andere plaatsen lukt het wel

Verstappen reageerde op het verwijt van Pringle in aanloop naar de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Ik denk niet dat het mijn fout is," begon de Limburger tegenover de aanwezige media, geciteerd door De Telegraaf. "Dit huidige Formule 1-seizoen is juist heel spannend, de laatste tijd strijden meerdere teams om overwinningen. Als een promotor dan de stoeltjes niet allemaal kan vullen en dat iemand anders verwijt, is het beter dat ze eerst naar zichzelf kijken wat ze fout doen. Want op andere plaatsen lukt het ze volgens mij vrij makkelijk om de tribunes vol te krijgen."

