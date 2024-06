Aston Martin heeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van Spanje een nieuwe sponsor aangekondigd. Daarmee krijgt het team waar Fernando Alonso en Lance Stroll voor uit komen, een Nederlands tintje.

Het Britse automerk is sinds 2021 actie in de koningsklasse van de autosport, nadat Lawrence Stroll het team van Racing Point, eerder bekend als Force India, had opgekocht. Sebastian Vettel kwam dat jaar met het British Racing Green op het podium terecht met de tweede plaats in Azerbeidzjan. Na twee seizoenen in het middenveld, bevond Aston Martin zich in 2023 vooraan met Alonso. De Spanjaard scoorde zes podiums in de eerste acht Grands Prix en liep een aantal keer net de overwinning mis. Aston Martin is inmiddels dit seizoen weer teruggezakt achter McLaren, Ferrari en Mercedes in de pikorde.

Circle8

De toekomst ziet er goed uit voor Aston Martin. Het gaat vanaf 2026 een samenwerking aan met Honda, dat met Red Bull Powertrains momenteel de wereldkampioenschappen binnensleept, en de briljante ontwerper Adrian Newey maakt kans zich bij het team te voegen.

Aston Martin kondigde vandaag aan een nieuwe sponsor te hebben binnengesleept: het in Nieuwegein gevestigde Circle8. Het Nederlandse bedrijf is de Global Talent Matching Partner van het Formule 1-team geworden en dus zullen we Circle8-stickers zien op de AMR24 vanaf het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Aston Martin is opzoek naar techneuten en IT-professionals die niet alleen over de beste kennis beschikken, maar ook de juiste mindset hebben," vertelde Guus Franke, de oprichter en eigenaar van Circle8. "Wij omarmen het idee dat een continue stroom van talent de groei bevordert van zowel individuen als organisaties. Voor ons zijn er 365 racedagen in het jaar. Wij kijken ernaar uit om samen successen te delen."

© Aston Martin Aramco F1 Team

