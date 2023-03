Brian Van Hinthum

Woensdag 1 maart 2023 19:59

Nico Rosberg is vanaf dit seizoen eindelijk weer welkom in de Formule 1-paddock. De wereldkampioen van 2016 werd de afgelopen tijd geweerd bij de circuits, daar hij zich niet had laten vaccineren tegen het coronavirus. De leiding over de Formule 1 heeft die restricties nu echter opgeheven, waardoor de Duitser weer acte de presence kan geven.

Sinds de uitbraak van het coronavirus begin 2020 heeft de Formule 1 natuurlijk rare tijden gekend. In 2020 werd er zelfs gereden zonder publiek, iets dat natuurlijk voor dat jaar nog ondenkbaar zou zijn. Vanaf 2021 gingen de poorten van de koningsklasse gelukkig weer wat verder open voor fans, coureurs én media. De leiding van de Formule 1 besloot echter wél dat enkel en alleen personen die zich hadden laten vaccineren tegen het virus welkom zouden zijn om in de paddock rond te lopen.

Geen vaccinatie

Tot die groep behoorde Rosberg echter als één van de weinigen niet. De wereldkampioen van 2016 liet zich niet vaccineren tegen het virus. Volgens eerdere berichtgeving rondom die keuze van Rosberg, zou het gaan om advies van zijn dokter. Die vertelde Rosberg dat het voor hem niet nodig was om zich destijds te laten vaccineren, doordat hij net hersteld was van het virus en nog voldoende antilichamen binnen had om genoeg weerstand te hebben tegen het virus.

Ban opgeheven

Het betekende echter wél dat hij vanaf de Grand Prix van Monaco van 2021 niet meer welkom was in de paddock en hij zijn analyses en werk deed via een videoverbinding vanuit zijn eigen huis. Vanaf de Grand Prix van Bahrein mag de voormalig teamgenoot van Lewis Hamilton echter weer aanwezig zijn in de paddock, zo blijkt ook uit bevestiging van Sky Deutschland. Volgens de berichtgeving is Rosberg dit seizoen in Bahrein, Imola, Hongarije, Monza en Qatar aanwezig. De laatste race wordt nog bekend gemaakt.