Een raceweekend op het Autódromo José Carlos Pace, de gastheer van de Braziliaanse F1 Grand Prix, werd afgelopen weekend overschaduwd door een tragisch ongeluk. In een support series voor de SuperBike Brasil kwam een negenjarige deelnemer ten val en overleed aan de gevolgen van de opgelopen verwondingen.

Het gaat om het Argentijnse wonderkind Lorenzo Somaschini. De in 2014 geboren motorrijder uit Rosario racete in de Honda Junior Cup. Het ging fout tijdens een vrije training op het circuit van Interlagos afgelopen vrijdag 14 juni, toen hij crashte bij het uitkomen van de negende bocht, de Pinheirinho. Volgens het Argentijnse medium Clarín kwam Somaschini hard op zijn hoofd terecht. Hij werd ter plaatse verzorgd door het medische team in een Intensive Care Unit-ambulance, alvorens hij naar de spoedeisende hulp van het circuit werd gebracht. Daar stabiliseerde de toestand van Somaschini. Na deze procedure werd hij in een geavanceerde mobiele ICU overgebracht naar het Geral de Pedreira-ziekenhuis. De volgende zaterdagochtend werd hij na alle medische protocollen overgebracht naar het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo.

Artikel gaat verder onder video

Talent op jonge leeftijd

De organisatie van de SuperBike Brasil heeft in een verklaring laten weten dat de medische zorg helaas niet heeft mogen baten en de jonge Somaschini is een aantal dagen na het ongeluk overleden aan de gevolgen van zijn verwondingen.

Somaschini was uitzonderlijk jong en werd vanwege zijn competitiviteit op die leeftijd als een waar talent beschouwd. Hij zou volgende maand op 17 juli zijn tiende verjaardag vieren. Toen hij pas vier jaar was, kreeg hij van zijn vader een minibike en sindsdien liet hij zijn rijkunsten zien op het circuit. "Mijn droom is om in de MotoGP terecht te komen en om wereldkampioen te worden," had de jonge Lorenzo verteld tegenover La Vanguardia eerder dit seizoen.

