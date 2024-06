Het team van Mercedes kwam in Montreal aan met de nodige upgrades en het team beleefde in Canada een mooi weekend met een pole position op zaterdag en een podium op de zondag. Toto Wolff waarschuwt de fans van het team dat men niet te vroeg moet juichen en na Barcelona pas meer weet.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada was zaterdag een dag om van te dromen voor het team van Mercedes. De Britse formatie heeft het eigenlijk al jarenlang zwaar te halen na de dominantie van Lewis Hamilton in de jaren voor Max Verstappen, maar men wist zaterdag in Canada in de vorm van een pole position voor George Russell eindelijk weer eens een mooi succesje te vieren. Het was nodig, want de afgelopen maanden lijkt het team toch behoorlijk voorbijgestreefd door concurrenten als Red Bull Racing, Ferrari en McLaren. Uiteindelijk wist men in de race als derde en vierde over de streep te komen in Montreal.

Een uniek circuit

De resultaten in Noord-Amerika zorgen voor veel optimisme bij Wolff en zijn team: "We hebben de afgelopen races steeds meer vooruitgang geboekt", citeert Motorsport.com de Oostenrijker. "Het was daarom bemoedigend om te zien dat we in Canada opnieuw een positieve stap vooruit hadden gezet. Dat heeft zich vertaald in ons sterkste teamresultaat van het seizoen en dat is een beloning voor het harde werk van iedereen. Het Circuit Gilles Villeneuve is echter een uniek circuit. Het heeft een beperkte range aan bochtensnelheden en dankzij het nieuwe asfalt was het meer een uitschieter dan de traditionele locaties", waarschuwt de teambaas de Mercedes-fans.

Sterkere concurrentie

Voor Barcelona verwacht hij een andere situatie: "We weten dat onze concurrenten de komende races sterker zullen presteren, dus we moeten hard blijven werken om consistent mee te doen in de strijd om podiumplaatsen en uiteindelijk zeges. Barcelona zal een goede test vormen voor onze vooruitgang. Het heeft een combinatie van snelle, middelsnelle en langzame bochten, een lang recht stuk en genoeg hoogteverschillen." Wolff denkt dan ook dat Mercedes na Barcelona meer kan zeggen waar men staat: "Dit weekend zal daarom nog een kans bieden om onze vooruitgang te evalueren aan de hand van onze recente updates en we hopen voort te bouwen op het positieve momentum van Montreal."

