Voor Nyck de Vries gaat het echte werk aankomend weekend dan echt van start. De 28-jarige Nederlander heeft zich in de voorbije maanden flink voorbereid op het Formule 1-seizoen en is er naar eigen zeggen 'zo klaar voor, als hij maar kan zijn'.

Na de testdagen is het maar moeilijk inschatten waar AlphaTauri op dit moment staat. In het persbericht van het team gaat De Vries erop in. "Het is moeilijk om een goed beeld te krijgen van onze positie, want het middenveld lijkt erg krap, maar hopelijk kunnen we daarboven staan", zegt De Vries. Het veld zal volgens de voormalig Formule E-kampioen dan ook dicht bij elkaar liggen. "Ik denk dat je met twee tienden in rondetijd veel op en neer gaat in de rangorde, en het zal waarschijnlijk van weekend tot weekend wat schommelen. Dus het is een uitdaging, maar we zullen uiteraard ons best doen."

Wennen aan de auto

De Vries werd vorig jaar als reservecoureur van Mercedes uitgeleend aan diverse teams. Het hoogtepunt was het weekend op Monza, waarbij hij mocht invallen voor Alexander Albon. Als coureur van AlphaTauri moest hij toch even wennen: "Ik heb me moeten aanpassen aan het werken met een andere motorleverancier dan waar ik in het verleden mee werkte. Het is natuurlijk een beetje anders in de manier waarop ze werken, maar het ligt niet mijlenver uit elkaar en het is vrij eenvoudig." De voorbereiding op het nieuwe jaar

Geen extra spanning

De Nederlander geeft aan dat het beginnen in de Formule 1 niet een andere aanpak vereist voor hem. "Het is meer het hele circus eromheen dat waarschijnlijk een beetje anders aanvoelt tijdens het weekend en de dagen ervoor, maar verder heb ik al veel starts gemaakt, dus dit wordt er weer één", zo legt hij nuchter uit. Al met al mag het duidelijk zijn, De Vries is klaar voor de start. "Ik heb niet alleen de afgelopen vijf, zes, zeven maanden naar dit moment uitgekeken, maar zo ongeveer een heel leven lang, dus ik heb zeker het gevoel dat ik er zo klaar voor ben, als ik maar zijn kan", aldus de 28-jarige De Vries.