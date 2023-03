Remy Ramjiawan

De 25-jarige Max Verstappen kende een prima testweek en kijkt uit naar het raceweekend van Bahrein. Red Bull Racing kende, ondanks een olielek, verder een prima voorbereiding en de RB19 lijkt de snelste auto te zijn. Verstappen wil zich nog niet rijk rekenen, want het moet dit weekend ook goed vallen.

Verstappen gaat voor de tweede keer het seizoen aanvangen als de verdedigend kampioen. Vorig jaar kende de Nederlander een valse start, door in drie wedstrijden twee keer uit te vallen. Teamgenoot Sergio Pérez zag in Bahrein ook zijn bolide vroegtijdig de geest geven en Red Bull zal dat dit jaar anders willen gaan doen. De testdagen lieten een sterke RB19 zien, maar tijdens het eerste raceweekend zullen alle teams de kaarten op tafel moeten gaan gooien.

Altijd proberen het beter te doen

Op Verstappen.com blikt de Nederlander vooruit op het eerste weekend van het nieuwe seizoen. "Na de testdagen in Bahrein ben ik er gebleven, dus het was een mooie aanloop naar het raceweekend. Na al het verrichte testwerk, gaan we vanuit een goede positie het weekend in", zo legt hij uit. De teams hebben dit jaar slechts drie testdagen gehad en dus leunen de renstallen op de verzamelde data. " Je kunt van alles zeggen over het beoordelen van de data tijdens de test, maar een auto kan zich op elke baan heel anders gedragen, dus we zullen ons als team concentreren op verbetering", zo zijn de eerste vrije trainingen dus van essentieel belang.

Testdagen zeggen nog niets

Verstappen streeft perfectie na en dus is er altijd wel een verbeterpuntje. Ondanks de solide testweek wijst de Limburger naar het moment dat het telt. "We moeten altijd proberen het beter te doen en dat is wat het hele jaar door moeten nastreven. We hadden drie positieve testdagen, maar de race is waar het telt", aldus de Red Bull-coureur.