Kacper Sztuka heeft bekendgemaakt dat hij niet langer deel uitmaakt van het juniorprogramma van Red Bull Racing, ondanks een positieve beoordeling. Hij is van plan zijn FIA Formule 3-seizoen nog wel af te maken met het Nederlandse team MP Motorsport.

Het jonge talent werd in 2006 geboren in Bielsko-Biała in het zuiden van Polen. Al op vierjarige leeftijd racete hij in kartwedstrijden in Polen, voordat Sztuka op negenjarige leeftijd ook in Tsjechië en Italië aan de slag ging. Zijn beste resultaat in het professioneel karten kwam uiteindelijk met een tweede plaats in de Spaanse Copa Campeones. In 2021 maakte hij zijn debuut in de autosport met deelnames aan het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. De Pool scoorde geen punten in zijn eerste jaar, maar stond in zijn tweede jaar wel twee keer op de hoogste trede van het podium. Vanwege zijn jonge leeftijd was een derde seizoen in de F4 geen probleem. Hij werd kampioen in Italië door op dominante wijze acht van de laatste negen races van het seizoen te winnen voor US Racing. Ook sleepte hij de titel binnen in de Formula Winter Series, ondanks dat hij maar drie van de vier raceweekenden deed.

Vastberaden om tegen beste coureurs te wereld te racen

Die goede prestaties waren ook Red Bull opgevallen en in november 2023 mocht Sztuka zich aansluiten bij het juniorprogramma van de energiedrankfabrikant. De stap van de Italiaanse F4 naar de FIA Formule 3 blijkt echter een grote uitdaging te zijn voor hem dit jaar. Na de eerste acht van de twintig races is hij nog maar één keer in de punten beland. Dat deed hij in de sprintrace op Imola met de vijfde positie. Red Bull heeft nu besloten om de samenwerking met hem te beëindigen.

"Ik wil met jullie informatie delen over mijn ontwikkelingen en verdere deelname in de Formule 3 dit seizoen," schreef Sztuka op social media. "In de afgelopen weken was het contract met Red Bull voor het juniorprogramma beëindigd op het initiatief van de partner. Tot aan het eind van de samenwerking werden mijn races, mijn functioneren binnen het team en de vooruitgang die ik had geboekt, als positief beoordeeld door alle mensen die direct met mij samenwerken. Bovenstaand besluit zal geen invloed hebben op hoe het met MP Motorsport gaat en onze doelen. In 2024, met dank aan de steun van mijn sponsors, ben ik van plan om deel te nemen aan alle overige ronden van het FIA Formule 3-kampioenschap en te blijven ontwikkelen als coureur, op en van de baan. Mijn vastberadenheid om de snelste te zijn, om te winnen en op een dag te racen tegen de beste coureurs ter wereld blijft onveranderd."

