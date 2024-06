De FIA baarde afgelopen week opzien door plotseling de 'Max Verstappen-regel' aan te passen, waardoor het op je zeventiende al mogelijk is om een superlicentie te krijgen voor de Formule 1. Het baant de weg vrij Andrea Kimi Antonelli om dit jaar al in een Formule 1-wagen te stappen, iets dat tegen het zere been van Rick Winkelman is.

Antonelli wordt dit jaar pas achttien in augustus en tot voor kort was niet mogelijk om voor die leeftijd een superlicentie aan te vragen. Deze regel werd destijds in het leven geroepen nadat Verstappen, ronder rijbewijs voor de normale autoweg in bezit, op zijn zeventiende kon debuteren in een Formule 1-wagen. Dit kwam de FIA op veel kritiek te staan, waarna de regel op de schop ging en de 'Max Verstappen'-regel een feit werd. Het is geen geheim dat het team van Mercedes het liefst dit jaar de jonge Italiaan nog kilometers wil laten maken in de koningsklasse, maar zonder superlicentie mag Antonelli niet rijden in de vrije trainingen.

Speciaal voor Mercedes?

Bovendien zou het zelfs en optie kunnen zijn voor Williams om de talentvolle coureur in te laten stappen voor de wederom tegenvallende Logan Sargeant, een idee waar ook Mercedes ongetwijfeld warm van lijkt te worden. Iets wat na de versoepeling van de regel nu mogelijk is. Winkelman reageert in het Race Café op de wijziging: "Ze doen het voor Mercedes om Antonelli in die auto te krijgen. Het is allemaal voorgekookt. Nu krijgt hij nog wat circuits die hij al kent. Ik denk dat ze hem zo snel mogelijk [erin willen zetten]. Ze willen het eerder doen, want anders zou het na Monza zijn en komt hij op circuits die hij nog niet kent. "

Regels zomaar aanpassen

Vervolgens concludeert men aan de talkshowtafel dat het er wel heel erg op lijkt dat de regel - met de versoepeling van achttien jaar naar zeventien bij uitzondering - inderdaad speciaal veranderd is om het team van Mercedes te helpen en op deze manier de weg vrij te maken voor de jonge Italiaan: "Hij zal ongetwijfeld een groot talent zijn, dat heeft hij al bewezen. Maar de FIA, de scheidsrechter van de Formule 1, die past dus regels aan om hem een beetje tegemoet te komen. Volstrekt waardeloos natuurlijk, want wat is dan de volgende stap die je gaat zetten?", besluit Winkelman al vragend zijn kritiek.

