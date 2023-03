Remy Ramjiawan

Woensdag 1 maart 2023 08:33 - Laatste update: 08:33

De 28-jarige Nyck de Vries onthult dat hij bij AlphaTauri direct in de smaak viel, door in het Italiaanse met zijn collega's te communiceren. De Nederlander sluit dit jaar aan bij het zusterteam van Red Bull Racing en weet dat de monteurs het waarderen als er moeite wordt gedaan om in hun taal te spreken.

Aankomend weekend wordt het Formule 1-seizoen afgetrapt in Bahrein. Afgelopen week zijn de testdagen verreden en de teams borduren voort op de bolide's van het 2022-seizoen. Red Bull Racing wist vorig jaar het constructeurskampioenschap te winnen en veel teams zijn qua ontwikkeling dan ook de richting van de Oostenrijkers op gegaan. Voor het zusterteam uit Faenza wordt het ook tijd om dit jaar weer resultaten te gaan pakken, want het team wil de teleurstellende negende positie in het eindklassement van 2022 wegspoelen.

Artikel gaat verder onder video

Geholpen om snel te integreren

De Vries maakt dit jaar zijn debuut in de koningsklasse als fulltime-coureur en in De Telegraaf legt hij uit dat hij niets aan het toeval heeft overgelaten. "Het hoort wel een beetje bij de Italiaanse cultuur, dat ze het waarderen als mensen moeite doen om de taal te spreken. Naar mijn mening is het nooit goed genoeg, maar ik spreek het echt wel een beetje", zo opent De Vries. De voormalig Formule E-kampioen is inmiddels zo'n vijf keer naar Italië afgereisd en dan helpt een woordje over de grens. "Het heeft me enorm geholpen om snel te integreren onder de monteurs en andere mensen in het team. Met de engineers, als we het over technische zaken hebben, praten we gewoon Engels. Over alle andere zaken probeer ik zoveel mogelijk Italiaans te spreken", aldus De Vries.

OOK INTERESSANT: Chandhok: 'De Vries eerder kanshebber op stoeltje naast Verstappen dan Ricciardo'

Debuut bij AlphaTauri

Na het droomdebuut vorig jaar tijdens de Grand Prix van Italië, als invaller van Alexander Albon, staat aankomend weekend het debuut bij AlphaTauri te wachten. Het verhaal van De Vries naar de Formule 1 toe is al veelvuldig belicht en voor de Nederlander kan het dan ook niet snel genoeg beginnen. "Ik heb hier 23 jaar naar toegewerkt, dus dan mag ik wel zeggen dat ik er klaar voor ben”", aldus De Vries.