Volgens McLaren is het een goed teken dat het team baalde van het mislopen van de zege tijdens de F1 Grand Prix van Canada. Het team heeft de komende tijd weer wat upgrades op het programma staan, waarmee het de volgende stap wil gaan zetten.

In gesprek met Motorsport.com stelt Andrea Stella, de teambaas van McLaren, dat het team een goede ontwikkeling door aan het maken is. Het feit dat het team teleurgesteld was dat het in Canada de race niet won, zegt volgens hem genoeg. "Deze kleine teleurstelling voor een overwinning die mogelijk was, is eigenlijk een bewijs van het feit dat het team een lange weg heeft afgelegd en dat we nu regelmatig kans maken op het podium of soms zelfs op de overwinning. Tegelijkertijd kijk ik naar de positieve punten, en dat zijn er veel. Zeker is dat het team consistent competitief is geweest, ondanks de variatie in parcours, omstandigheden enzovoort, iets wat je nooit als vanzelfsprekend kunt beschouwen."

Verleden helpt McLaren niet in F1

McLaren heeft een grote historie in de Formule 1, maar de laatste jaren heeft het team zich amper voorin kunnen melden. In 2023 kwam daar verandering in, terwijl het dit jaar weer raak is en er zelfs een race gewonnen werd. Volgens Stella is het verleden echter geen enkele garantie. "Je krijgt geen krediet omdat je zo bent geweest in het verleden, weet je, elk raceweekend moet je je geld en respect verdienen. Dus uiteindelijk zouden we de auto idealiter een beetje sneller moeten maken en dan in staat moeten zijn om op de overwinning te jagen, onafhankelijk van de omstandigheden op het circuit of de baankenmerken, want we moeten zeggen dat toen we in droge omstandigheden reden, Mercedes sneller was dan wij. Dus we zijn nog steeds niet in een positie waarin we de overwinning kunnen behalen op basis van pure prestaties.”

McLaren komt binnenkort weer met upgrades

McLaren heeft de laatste tijd een paar flinke upgrades doorgevoerd en de volgende komt er alweer aan, maar zal niet zo groot zijn als de voorgaande upgrades. "Voor de komende races hebben we een aantal upgrades, maar het is niet één grote upgrade zoals we die de afgelopen 12 maanden hebben gezien. Het gaat meer om een aantal individuele onderdelen waarbij we een klein beetje performance hebben gevonden en in plaats van te wachten tot we alles bij elkaar hebben als het klaar is, nemen we het mee naar het circuit. Ik zal niet zeggen wat, maar we zullen de komende races wel mer wat nieuwe dingen zien verschijnen.”

